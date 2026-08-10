ثبت «سه قلعه» بهعنوان شهر ملی گوهر
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرایان، از بازدید هیئت ارزیاب ثبت روستاهای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی از کارگاههای تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی شهر سه قلعه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین یکتا روز یک شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: بازدید هیئت ارزیاب ثبت روستاهای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی که با حضور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان و بخشدار سه قلعه انجام شد، با هدف بررسی دقیق پتانسیلها و وضعیت موجود این شهر در حوزه جواهرات و سنگهای قیمتی صورت گرفت.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرایان اظهار کرد: با توجه به کاندیداتوری سه قلعه در فهرست شهرهای ملی ایران، ارزیابهای وزارتخانه به همراه مسئولان استانی و محلی، از کارگاههای شاخص تراش سنگ بازدید کردند تا ظرفیتهای تولیدی این منطقه را از نزدیک مشاهده کنند.
او با اشاره به جایگاه ویژه سنگ شجر پاییزه سه قلعه که در فهرست نشان جغرافیایی کشور به ثبت رسیده است، تأکید کرد: وجود کارگاههای متعدد و فعال در کنار پتانسیلهای منحصربهفرد طبیعی، امیدواریهای زیادی را برای ثبت رسمی سه قلعه در فهرست شهرهای ملی گوهر سنگها ایجاد کرده است.