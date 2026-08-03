به گزارش ایلنا به نقل از روابط ‌عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، نوزدهمین دوره‌ جایزه‌ ادبی «جلال آل‌احمد» از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت کرده است تا آثار خود را در چهار گروه «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان‌ کوتاه»، «پژوهش و نقد ادبی» و «مستندنگاری» به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان کتاب‌های ارسالی باید برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در داخل کشور به چاپ رسیده باشند و در یکی از چهار گروه ذکر شده قرار بگیرند.

نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران می‌توانند پس از تکمیل نسخه فیزیکی کاربرگ که در این نشانی قابل دسترسی‌ است، چهار نسخه از آثار خود را تا پانزدهم شهریور ۱۴۰۵ به دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد به ساختمان سرای اهل قلم ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۹ تا ۱۵ با دبیرخانه این جایزه تماس بگیرند.