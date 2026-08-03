خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام خبر داد:

استقبال چشمگیر زائران از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهر ایلام

استقبال چشمگیر زائران از نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهر ایلام
کد خبر : 1822010
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از استقبال چشمگیر زائران اربعین از غرفه‌های صنایع‌دستی شهر ایلام خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرزاد شریفی امروز ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات اربعین در شهر ایلام با استقبال گسترده زائران مواجه شده و جانمایی مناسب غرفه‌ها نسبت به سال‌های گذشته، زمینه رونق بیشتر این نمایشگاه و افزایش رزق فروش محصولات هنرمندان را فراهم کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: جانمایی مناسب غرفه‌ها در محل برگزاری نمایشگاه نسبت به ادوار گذشته، موجب افزایش بازدید زائران، رونق بیشتر نمایشگاه و فراهم شدن فرصت بهتر برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی و سوغات بومی استان شده است.

شریفی تصریح کرد: حضور پرشور زائران در این نمایشگاه، ضمن حمایت از تولیدات هنرمندان و صنعتگران استان، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایلام داشته و فضای مناسبی برای آشنایی زائران با هنر اصیل و دست‌ساخته‌های بومی این استان ایجاد کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل