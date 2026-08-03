مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: جانمایی مناسب غرفه‌ها در محل برگزاری نمایشگاه نسبت به ادوار گذشته، موجب افزایش بازدید زائران، رونق بیشتر نمایشگاه و فراهم شدن فرصت بهتر برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی و سوغات بومی استان شده است.

شریفی تصریح کرد: حضور پرشور زائران در این نمایشگاه، ضمن حمایت از تولیدات هنرمندان و صنعتگران استان، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایلام داشته و فضای مناسبی برای آشنایی زائران با هنر اصیل و دست‌ساخته‌های بومی این استان ایجاد کرده است.