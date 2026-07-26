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دو افتتاح سینمایی در مشکین شهر

دو افتتاح سینمایی در مشکین شهر
کد خبر : 1818580
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سینما و آمفی تئاتر آزادگان و عمارت موزه عکس و سینمای مشکین شهر با حضور رئیس سازمان سینمایی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی،  رائد فریدزاده در دومین روز حضور در استان اردبیل با حضور در مشکین شهر عمارت موزه عکس و سینمای مشکین شهر  را افتتاح کرد.

این موزه گنجینه ای از وسایل و تجهیزات تاریخ سینما و عکس را در خود جای داده و مروری به سینما در استان اردبیل و سایر شهرها دارد.

در این برنامه رییس سازمان سینمایی با اهداء لوح از پشتکار و ذوق و سلیقه مدیر این مجموعه که در بخش خصوصی آماده شده است قدردانی کرد.

فریدزاده همچنین در همراهی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سینما و آمفی تئاتر آزادگان را افتتاح کرد.

این مجموعه با ۳۲۰ صندلی تنها سینمای مشکین شهر محسوب می شود.

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