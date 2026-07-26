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تخفیف ۱۰۰درصدی عوارض ساخت‌وساز به سرمایه‌گذاران گردشگری در خورموج

تخفیف ۱۰۰درصدی عوارض ساخت‌وساز به سرمایه‌گذاران گردشگری در خورموج
کد خبر : 1818545
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نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با شورای اسلامی شهر و شهردار خورموج برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خورموج با هدف بررسی طرح جامع گردشگری، حفظ و احیای آثار تاریخی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر برگزار شد.

در این نشست، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی خورموج، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای حفاظت از بناهای تاریخی، توسعه گردشگری و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های این منطقه تأکید کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خورموج نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو، از جمله تصویب تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض ساخت و ساز به‌منظور ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه گردشگری در شهر خورموج برای نخستین بار در استان بوشهر، مکان یابی ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در بررسی طرح جامع جدید شهر خورموج و مهم‌ترین نیازها و چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شدند و بر حمایت بیشتر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در اجرای پروژه‌های مرتبط تأکید کردند.

در این نشست، بر تسریع در پیگیری طرح‌های مشترک، مرمت و ساماندهی آثار تاریخی حمام قلعه محمدخان ، آسیاب‌های آبی بنگه، خانه علم و تجهیز راه‌اندازی موزه مردم شناسی شهر خورموج و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصادی و جذب گردشگران نیز تأکید شد.

در پایان اعضای حاضر در این نشست با حضور در موزه شخصی شیرکو از این موزه بازدید کردند و از زحمات او در این حوزه تقدیر و بر حمایت این از کار فرهنگی تاکید شد.

 

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