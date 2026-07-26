اینفلوئنسر معروف کنیایی:
زنان قدرتمند در ایران کلیشههای غرب را درهم شکست
شکیرا وافولا پس از سفر به ایران و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، کلیشههای غربی علیه ایران را با مشاهدهی جایگاه زنان درهم شکست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پی سفر شکیرا وافولا، فعال اجتماعی و اینفلوئنسر شناختهشده کنیایی، به جمهوری اسلامی ایران بهمنظور پوشش رسانهای مراسم تشییع، مهدی بیکی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی با وی دیدار و گفتوگو کرد.
این سفر که با هدف انعکاس واقعیتهای ایران برای افکار عمومی آفریقا انجام شد، علاوه بر پوشش یکی از بزرگترین مراسم تشیع، فرصت ارزشمندی برای آشنایی نزدیک این فعال رسانهای با ظرفیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت.
وافولا که در طول حضور خود در ایران از نزدیک شاهد حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع بود، این رویداد را از طریق صفحات خود در اینستاگرام، تیک تاک وفیسبوک بهصورت گسترده بازتاب داد.
انتشار تصاویر، ویدئوها و روایتهای میدانی وی با استقبال چشمگیر مخاطبان آفریقایی روبهرو شد و موجب شکلگیری گفتوگوهای گسترده درباره ایران، فرهنگ، مردم و واقعیتهای این کشور در فضای مجازی شد.
از مهمترین مشاهدات این اینفلوئنسر کنیایی، حضور پرشور و گسترده مردم در مراسم تشییع، انسجام اجتماعی، نظم مثالزدنی و مدیریت شهری پس از پایان مراسم بود.
این فعال اجتماعی اظهار کرد: پاکسازی سریع معابر، بازگشت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به روال عادی در مدتزمانی کوتاه و آرامش حاکم بر شهر تهران، برای وی بسیار شگفتانگیز بوده است.
علاقه عمیق و وصفناپذیر مردم به امام شهید، حضور داوطلبانه میلیونها نفر در مراسم، ابراز احساسات صادقانه مردم، روحیه ایثار و شجاعت آنان و حمایت آشکار از آرمان فلسطین و دفاع از ملتهای مظلوم، از مهمترین صحنههایی بود که توجه وی را جلب کرد و تصویری متفاوت از جامعه ایران در ذهن او ترسیم نمود.
وی افزود: در این سفر از مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و گردشگری از جمله دانشگاه صنعتی شریف، مراکز پژوهشی پزشکی و فناوری، برج میلاد، پل طبیعت، ایران مال و کتابخانه آن، کاخ گلستان، میدان آزادی و مجموعه گردشگری دربند دیدن کردم و با دستاوردهای فرهنگی و علمی ایران آشنا شدم.
این فعال رسانهای کنیایی، مهماننوازی مردم ایران، امنیت، نظم اجتماعی، برخورد صمیمانه بانوان ایرانی، فرهنگ احترام و هدیه دادن، سطح بالای تحصیلات و مشارکت اجتماعی زنان ایرانی را از برجستهترین ویژگیهای این سفر دانست.
وی با اشاره به ارتباطات ایجادشده با تعدادی از فعالان فرهنگی و اینفلوئنسرها از تداوم این ارتباطات و تولید محتوای رسانهای برای معرفی ظرفیتهای ایران به مخاطبان آفریقایی خبر داد.
رایزن فرهنگی ضمن قدردانی از فعالیتهای رسانهای وافولا، پیشنهاد تألیف کتابی با عنوان «از نایروبی تا تهران» بر اساس مشاهدات و تجربیات وی از سفر به ایران را مطرح کرد.
همچنین، پیشنهاد کرد نشستها و برنامههای روایت تجربه سفر ایران با حضور ایشان در دانشگاهها، مراکز فرهنگی و رسانهای کنیا برگزار شود تا زمینه شناخت هرچه بیشتر مردم این کشور از واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.