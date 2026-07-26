جشنواره نان روستای فرزق شهرستان تربت حیدریه در تقویم گردشگری ثبت شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: برگزاری و ثبت این رویداد، علاوه بر معرفی شایسته نان سنتی و محلی این منطقه باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی و نمایش و عرضه سایر توانمندی‌های روستا می شود.

محمدی تصریح کرد: در قالب این جشنواره، نان از یک خوراک روزمره به نمادی از هویت و سلامت معرفی می شود.

او گفت: در روستای فرزق بیش از ۱۰۰ نفر در کار نانوایی مشغول به فعالیت هستند و این رویداد علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با مراحل آرد شدن گندم، تهیه نان محلی و انواع فراوریهای نان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه افزود: به‌دلیل کیفیت بالای آرد و نان این منطقه، نان از بیشتر شهرستان‌های استان به این نانوایی‌ها سفارش داده می‌شود و در حال حاضر نیز تنها آسیاب آبی استان در منطقه تربت حیدریه فعال است.

او اظهار کرد: تاکنون ۹ رویداد فرهنگی گردشگری و مذهبی منطقه تربت حیدریه در تقویم رویداد گردشگری کشور به ثبت رسیده که شامل جشنواره زعفران، ابریشم، عقیق و ریواس، بازی‌های بومی محلی نسر، آیین نخل‌گردانی کدکن، مراسم نمادین کاروان اسرای کربلا و مراسم دسته عزاداری بنی‌اسد روستای حصار است.