جشنواره نان روستای فرزق شهرستان تربت حیدریه در تقویم گردشگری ثبت شد
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه گفت: در راستای معرفی شایسته جاذبههای روستایی و توسعه گردشگری داخلی، جشنواره نان فرزق تربت حیدریه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی محمدی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای تحقق موضوع «ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویداد» از راهبرد «ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری» وزارت میراثفرهنگی صورت گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: برگزاری و ثبت این رویداد، علاوه بر معرفی شایسته نان سنتی و محلی این منطقه باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی و نمایش و عرضه سایر توانمندیهای روستا می شود.
محمدی تصریح کرد: در قالب این جشنواره، نان از یک خوراک روزمره به نمادی از هویت و سلامت معرفی می شود.
او گفت: در روستای فرزق بیش از ۱۰۰ نفر در کار نانوایی مشغول به فعالیت هستند و این رویداد علاوه بر جنبههای اقتصادی، فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با مراحل آرد شدن گندم، تهیه نان محلی و انواع فراوریهای نان است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه افزود: بهدلیل کیفیت بالای آرد و نان این منطقه، نان از بیشتر شهرستانهای استان به این نانواییها سفارش داده میشود و در حال حاضر نیز تنها آسیاب آبی استان در منطقه تربت حیدریه فعال است.
او اظهار کرد: تاکنون ۹ رویداد فرهنگی گردشگری و مذهبی منطقه تربت حیدریه در تقویم رویداد گردشگری کشور به ثبت رسیده که شامل جشنواره زعفران، ابریشم، عقیق و ریواس، بازیهای بومی محلی نسر، آیین نخلگردانی کدکن، مراسم نمادین کاروان اسرای کربلا و مراسم دسته عزاداری بنیاسد روستای حصار است.