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مرمت بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری خمین در دستور کار قرار گرفت

مرمت بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری خمین در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1818498
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رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین از دیدار با نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست، راهکارهای جذب اعتبارات ملی برای مرمت و احیای اماکن تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی مشهدی امروز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای حفظ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: در دیدار با محمد بیات، نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین نیازهای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: در این نشست، بر ضرورت جذب اعتبارات ملی به‌منظور مرمت، حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید شد و راهکارهای لازم برای پیگیری این موضوعات از طریق دستگاه‌های ملی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان خمین نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری مستمر است، تصریح کرد: تأمین اعتبارات ملی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ آثار تاریخی، افزایش ماندگاری گردشگران، رونق صنعت گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در شهرستان ایفا کند.

مشهدی خاطرنشان کرد: نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار بر حمایت از برنامه‌ها و پیگیری جذب اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌های مرمتی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید کرد و آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام داشت.

 

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