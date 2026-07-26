تسلیت معاون هنری برای درگذشت اکبر عبدی
معاون امور هنری، در پیامی، درگذشت اکبر عبدی، بازیگر برجسته و پیشکسوت، تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی، درگذشت اکبر عبدی، بازیگر برجسته و پیشکسوت، تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.
در متن پیام مهدی شفیعی، آمده است:
با اندوه فراوان، خبر درگذشت هنرمند توانمند مرحوم اکبر عبدی، جامعه هنری و دوستداران فرهنگ و هنر ایران را در سوگ نشاند.
او با سالها حضور درخشان در تئاتر، سینما و تلویزیون، با نقشآفرینیهای ماندگار، ارائه طنزی هوشمندانه و توانایی کمنظیر در جان بخشیدن به شخصیتهای گوناگون، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی مردم ایران یافت. آثار او نهتنها لبخند بر لب میلیونها ایرانی نشاند، بلکه بخشی از تاریخ هنر این سرزمین را رقم زد.
درگذشت ایشان را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و همه دوستدارانش صمیمانه تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
یاد و نامش در خاطره هنر ایران جاودان خواهد ماند.