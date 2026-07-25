تأمین آب پایدار زائران در مرز چذابه با راهاندازی مخزن ۲ هزار مترمکعبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از آمادگی کامل این شرکت برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه خبر داد و گفت: همزمان با آغاز رسمی خدماترسانی، مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب این پایانه به بهرهبرداری رسیده است تا پایداری تأمین آب شرب زائران، مواکب و ایستگاههای خدماتی تضمین شود.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، افشین حاتمی امروز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز رسمی خدماترسانی به زائران در پایانه مرزی چذابه اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان از ماهها قبل برنامهریزی لازم را برای آمادهسازی و تقویت زیرساختهای مورد نیاز انجام داده و امروز با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به زائران عزیز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان افزود: باتوجه به شرایط خاص اقلیمی استان خوزستان و افزایش دمای هوا در روزهای منتهی به اربعین، یکی از مهمترین اقدامات امسال، بهرهبرداری از مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب در پایانه مرزی چذابه است.
او گفت: این مخزن با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و ایجاد پایداری بیشتر در شبکه تأمین آب راهاندازی شده تا در صورت بروز هرگونه اختلال احتمالی، روند خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
حاتمی، تأمین آب پایدار برای زائران، مواکب، ایستگاههای خدماتی و مجموعههای مستقر در مرز چذابه را از اولویتهای اصلی این شرکت برشمرد و افزود: همه تأسیسات، خطوط انتقال، مخازن و شبکه توزیع آب پیش از آغاز موج سفرهای اربعین بازبینی، بهسازی و آمادهسازی شدهاند.
او با اشاره به استقرار کامل نیروهای اجرایی و پشتیبانی در منطقه مرزی چذابه بیان کرد: گروههای عملیاتی، نیروهای فنی، اکیپهای تعمیراتی و تیمهای معین بهصورت شبانهروزی در محل مستقر هستند و در کوتاهترین زمان ممکن به هرگونه نیاز یا مشکل احتمالی در حوزه آبرسانی پاسخ خواهند داد.
مدیرعامل آبفای خوزستان همچنین از پایش مستمر کیفیت آب شرب در این پایانه خبر داد و گفت: گروههای آزمایشگاهی مستقر در مرز چذابه با همکاری مراکز بهداشتی، فرآیند نمونهبرداری، کنترل و رصد لحظهای کیفیت آب را انجام میدهند تا آب توزیعی از نظر شاخصهای بهداشتی و کیفی در بالاترین سطح استاندارد قرار داشته باشد.
او با تأکید بر افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین، آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان را ضروری دانست و اظهار کرد: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه آب و فاضلاب خوزستان است و تلاش میکنیم با تأمین آب سالم، پایدار و کافی، بخشی از آسایش و رفاه زائران را در این سفر معنوی فراهم کنیم.
حاتمی ضمن قدردانی از همکاری استانداری خوزستان، دستگاههای اجرایی، مجموعههای بهداشتی و خادمان مواکب، ابراز امیدواری کرد با همافزایی همه بخشها، خدماترسانی مطلوبی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه ارائه شود.