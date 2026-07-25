به گزارش ایلنا، محمدباقر اعلمی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت زنده‌نام اکبرعبدی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

انا لله وانا الیه راجعون

امروز، فرهنگ و هنر ایران، یکی از چهره‌های مردمی خود را از دست داد. هنرمندی که نام خود را در حافظه جمعی و تاریخ هنر‌های نمایشی این سرزمین، جاودانه ساخت.

«اکبر عبدی» تنها یک بازیگر برجسته نبود؛ او روایتگر صمیمیت لطیف و کمدی شریف در قاب سینما، تلویزیون و تئاتر بود. هنرمندی که در گستره‌ای از نقش‌های کمدی تا شخصیت‌های پیچیده و دراماتیک با همه اقشار جامعه ارتباطی صادقانه برقرار کرد.

نقش‌آفرینی‌های درخشان و ماندگار او در مجموعه‌های خاطره‌ساز طنز تلویزیونی، در کنار حضور برجسته و اثرگذارش در شاهکار‌های نمایشی سیما همچون مجموعه باشکوه «امام علی (ع)» و سریال حماسی و ملی «در چشم باد» و دیگر آثار برجسته کارنامه او، گواهی روشن بر استادی، وسعت توانمندی و پیشینه پرثمر این هنرمند فقید است.

‎اینجانب، از سوی خانواده بزرگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش قرین رحمت الهی و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار باد

محمدباقر اعلمی

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

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