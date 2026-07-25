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پیام تسلیت رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی درگذشت زنده‌نام اکبر عبدی

پیام تسلیت رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی درگذشت زنده‌نام اکبر عبدی
کد خبر : 1818111
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محمدباقر اعلمی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درگذشت اکبر عبدی هنرمند برجسته سینما و تئاتر را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر اعلمی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت زنده‌نام اکبرعبدی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

انا لله وانا الیه راجعون

امروز، فرهنگ و هنر ایران، یکی از چهره‌های مردمی خود را از دست داد. هنرمندی که نام خود را در حافظه جمعی و تاریخ هنر‌های نمایشی این سرزمین، جاودانه ساخت.

«اکبر عبدی» تنها یک بازیگر برجسته نبود؛ او روایتگر صمیمیت لطیف و کمدی شریف در قاب سینما، تلویزیون و تئاتر بود. هنرمندی که در گستره‌ای از نقش‌های کمدی تا شخصیت‌های پیچیده و دراماتیک با همه اقشار جامعه ارتباطی صادقانه برقرار کرد.

نقش‌آفرینی‌های درخشان و ماندگار او در مجموعه‌های خاطره‌ساز طنز تلویزیونی، در کنار حضور برجسته و اثرگذارش در شاهکار‌های نمایشی سیما همچون مجموعه باشکوه «امام علی (ع)» و سریال حماسی و ملی «در چشم باد» و دیگر آثار برجسته کارنامه او، گواهی روشن بر استادی، وسعت توانمندی و پیشینه پرثمر این هنرمند فقید است.

‎اینجانب، از سوی خانواده بزرگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش قرین رحمت الهی و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار باد

محمدباقر اعلمی

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

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