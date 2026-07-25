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پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای درگذشت اکبر عبدی

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای درگذشت اکبر عبدی
کد خبر : 1818108
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مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، درگذشت هنرمند محبوب و خاطره‌ساز سینمای ایران زنده‌یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، حامد جعفری در پیام خود برای درگذشت زنده‌یاد اکبر عبدی آورده است:

«درگذشت زنده‌یاد اکبر عبدی، هنرمند محبوب و خاطره‌ساز سینمای ایران، اندوهی بزرگ برای مردم و خانواده بزرگ سینماست.

حضور ماندگار آن زنده‌یاد در سینمای ایران، بخشی از حافظه جمعی چند نسل از مردم این سرزمین را شکل داده است؛ به‌ویژه در آثاری از سینمای کودک و نوجوان که با بازی او، برای کودکان دیروز و امروز به خاطره‌هایی ماندگار تبدیل شدند.

زنده‌یاد عبدی در سال‌های اخیر نیز بارها با حضور گرم خود در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، شور و خاطره‌ای تازه برای مخاطبان این رویداد ساخت. ارتباط صمیمی و بی‌واسطه ایشان با بازیگران، خبرنگاران و مخاطبان کودک و نوجوان، تصویری فراموش‌نشدنی از مهربانی و مردمی‌بودن این هنرمند بزرگ بر جای گذاشت.

همچنین همکاری با این هنرمند گران‌قدر در شماری از آثار بنیاد سینمایی فارابی برای این بنیاد، خاطره‌ای ارزشمند و مایه افتخار است.

یاد اکبر عبدی بزرگ، تا همیشه در دل مردم ایران، رنگی و سبز خواهد ماند.

این ضایعه را به همسر، دختر و خانواده محترم ایشان، مردم ایران، جامعه سینمایی و همکاران آن زنده‌یاد تسلیت می‌گویم و برای او آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم.»

انتهای پیام/
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