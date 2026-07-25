تسلیت مدیر عامل موزه سینمای ایران در پی درگذشت اکبر عبدی

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: «خبر درگذشت استاد اکبر عبدی، هنرمند بی‌بدیل و چهره ماندگار سینمای ایران، قلب دوستداران فرهنگ و هنر را به درد آورد.بی تردید هنریگانه او در تمامی سال های حضورش در سینما، تئاتر و تلویزیون از خاطر هیچ یک از ما ایرانی ها پاک نمی شود.گویی او یکی از اعضای خانواده مان بود که با خنده هایش شاد شدیم و با گریه هایش غمگین.

هنرمندی که با استعداد شگفت‌انگیز، صداقت دربازی و قدرت کم‌نظیر در جان بخشیدن به شخصیت‌ها، لبخند،اشک و تأمل را سال‌ها به مردم این سرزمین هدیه کرد. نقش‌آفرینی‌های او در فیلم باشکوه«مادر»فراموش ناشدنی است و «اجاره نشین ها»همچنان با هنرمندی او در ذهن همه ما ماندگار است.

از بخت یاری ما بود که سال گذشته موزه سینمای ایران میزبان استاد اکبر عبدی در آیین بزرگداشت استاد بیژن محتشم بود. هرگز بوسه او بر پیشانی و دستان استاد محتشم را از یاد نمی‌برم؛ صحنه‌ای که بیش از هر سخنی، منش و شخصیت او را روایت می‌کرد. استاد عبدی همواره برای پیشکسوتان و بزرگان هنر حرمت ویژه‌ای قائل بود و جایگاه استاد و شاگردی را نه در کلام، که در رفتار و منش خود پاس می‌داشت. همین فروتنی و احترام، از او هنرمندی بزرگ‌تر از شهرتش ساخته بود.

فقدان چنین هنرمندی، تنها از دست دادن یک بازیگر نیست؛ بلکه وداع با بخشی از خاطرات خوب مان است.

اینجانب،این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و آرامش ابدی، و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

یاد و نام استاد اکبر عبدی، همواره در تاریخ هنر ایران زنده و ماندگار خواهد ماند.

روحش شاد و یادش گرامی.»

انتهای پیام/