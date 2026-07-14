معرفی رقابت ملی طراحی لباس ورزشی با هدف شناسایی استعدادهای کودکان و نوجوانان

به گزارش ایلنا، حکیمه کطانیرو، دبیر این رویداد با اعلام این خبر گفت: این رقابت با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان، نوجوانان (دانش‌آموزان) و جوانان طراحی شده است تا ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه خود را در حوزه طراحی لباس‌های ورزشی و متناسب با رشته‌های مختلف ورزشی ارائه کنند.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این رویداد تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فرصت داذند، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

کطانیرو با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت اظهار کرد: ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی، تقویت خلاقیت، تخیل و مهارت‌های هنری، آشنایی شرکت‌کنندگان با انواع لباس‌های ورزشی و کاربرد آن‌ها در رشته‌های مختلف، و ایجاد فرصت برای شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری نسل نوجوان از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

دبیر رقابت ملی طراحی لباس ورزشی ادامه داد: ارتقای آگاهی درباره اهمیت طراحی، راحتی، ایمنی و زیبایی در لباس‌های ورزشی، تقویت اعتماد به نفس شرکت‌کنندگان از طریق نمایش و تقدیر از آثار برگزیده، و ترویج روحیه مشارکت و رقابت سالم میان کودکان و نوجوانان سراسر کشور از دیگر اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد تلاش دارد با ایجاد فضایی شاد، آموزشی و الهام‌بخش، نگاه خلاقانه و نوآورانه نسل جدید را به طراحی لباس‌های ورزشی آینده تقویت کند.

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