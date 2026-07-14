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اندیشکده دیپلماسی ملل با همکاری موزه سینمای ایران برگزار می‌کند:

موزه سینمای ایران میزبان شبی برای بزرگداشت عباس کیارستمی

موزه سینمای ایران میزبان شبی برای بزرگداشت عباس کیارستمی
کد خبر : 1813280
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اندیشکده دیپلماسی ملل، همزمان با آغاز به کار رسمی دپارتمان دیپلماسی هنری، با همکاری موزه سینمای ایران آیین ویژه‌ای را به مناسبت بزرگداشت زنده‌یاد عباس کیارستمی را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، اندیشکده دیپلماسی ملل، همزمان با آغاز به کار رسمی دپارتمان دیپلماسی هنری، با همکاری موزه سینمای ایران آیین ویژه‌ای را به مناسبت بزرگداشت زنده‌یاد عباس کیارستمی، سینماگر برجسته و چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران، در روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در سالن فردوس موزه سینمای ایران، برگزار می‌کند.

در بخش گفت‌وگو و بزرگداشت این برنامه، ابراهیم حقیقی، سیف‌الله صمدیان، سید محمد بهشتی و شادمهر راستین به عنوان مهمانان ویژه حضور خواهند داشت و درباره ابعاد مختلف شخصیت هنری و میراث فرهنگی عباس کیارستمی سخن خواهند گفت.

این برنامه با حضور جمعی از هنرمندان، سینماگران، چهره‌های فرهنگی و دیپلماتیک برگزار می‌شود.

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