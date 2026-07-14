رونمایی از نسخه خطی کتاب اهدایی رهبر شهید به کتابخانه حرم رضوی
نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت ۴۶۶ سال اهدایی رهبر شهید انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه دولت، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی روز سهشنبه در آیین رونمایی این نسخه خطی گفت: تقلید المیت، اثر «زینالدین بن علی بن احمد» معروف به شهید ثانی است و در سال ۱۳۷۵ توسط قائد شهید انقلاب به کتابخانه این آستان مقدس اهدا شده است.
سیدرضا صداقت حسینی ادامه داد: این نسخه خطی در سال ۹۸۲ قمری توسط شیخ سعید قاضی نورالله بن سید شرفالدین حسینی مرعشی شوشتری، به زبان عربی و به خط نستعلیق ۱۹ سطری در ۱۶ برگ و در ابعاد ۲۶ در ۱۸.۵ سانتیمتر کتابت شده است.
وی افزود: طبق بررسیهای انجام شده، ۲۹ نسخه خطی از رساله تقلید المیت در کتابخانههای کشور نگهداری میشود که پنج نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد.
کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب بزرگترین واقف کتابخانه آستان قدس رضوی به شمار میآید که بیش از ۱۳ هزار نسخه خطی و افزون بر پنج هزار کتاب چاپ سنگی و سربی در موضوعات مختلف به این کتابخانه اهدا کرده است.