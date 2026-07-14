رونمایی از نسخه خطی کتاب اهدایی رهبر شهید به کتابخانه حرم رضوی

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ دولت، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی روز سه‌شنبه در آیین رونمایی این نسخه خطی گفت: تقلید المیت، اثر «زین‌الدین بن علی بن احمد» معروف به شهید ثانی است و در سال ۱۳۷۵ توسط قائد شهید انقلاب به کتابخانه این آستان مقدس اهدا شده است.

سیدرضا صداقت حسینی ادامه داد: این نسخه خطی در سال ۹۸۲ قمری توسط شیخ سعید قاضی نورالله بن سید شرف‌الدین حسینی مرعشی شوشتری، به زبان عربی و به خط نستعلیق ۱۹ سطری در ۱۶ برگ و در ابعاد ۲۶ در ۱۸.۵ سانتی‌متر کتابت شده است.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، ۲۹ نسخه خطی از رساله تقلید المیت در کتابخانه‌های کشور نگهداری می‌شود که پنج نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب بزرگترین واقف کتابخانه آستان قدس رضوی به شمار می‌آید که بیش از ۱۳ هزار نسخه خطی و افزون بر پنج هزار کتاب چاپ سنگی و سربی در موضوعات مختلف به این کتابخانه اهدا کرده است.

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