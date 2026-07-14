حسن روحالامین کارگاه برگزار میکند
نمایشگاه آثار حسن روحالامین با عنوان «اتود» تا روز جمعه ۲۶ تیر تمدید شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با آئین اختتامیه نمایشگاه «اتود»، حسن روحالامین در قالب یک کارگاه یکروزه خلق زنده اثر از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در باغموزه هنر ایرانی به طراحی و نقاشی در حضور مخاطبان خواهد پرداخت.
این کارگاه فرصتی برای علاقهمندان، دانشجویان و هنرجویان هنرهای تجسمی است تا از نزدیک با شیوه طراحی، انتخاب سوژه، ترکیببندی و روند شکلگیری آثار حسن روحالامین آشنا شوند و فرآیند خلق یک اثر هنری را به صورت زنده دنبال کنند.
نمایشگاه «اتود» که برای نخستینبار ۲۱۳ طراحی، اتود و پیشطرح از آثار حسن روحالامین را در معرض دید علاقهمندان قرار داده است، با تمدید صورتگرفته تا پایان روز جمعه ۲۶ تیر میزبان مخاطبان خواهد بود و با برگزاری کارگاه خلق زنده اثر به کار خود پایان میدهد.