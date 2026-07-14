به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه، تفاهم‌نامه مشترکی با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های موسسه فرهنگی موزه‌های دفینه و موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در ایجاد و شکوفایی علمی، فرهنگی، هنری، اقتصاد هنر و اجتماعی، در راستای بهینه‌سازی و نظام‌مند کردن تعاملات موزه‌ای و همکاری‌های مرتبط با حضور حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه‌های دفینه، کتایون پلاسعیدی رئیس هیئت مدیره موسسه موزه‌های دفینه، مسعود کرباسیان رئیس هیئت مدیره و سید صادق پژمان مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری‌های دو طرف شامل تهیه، طراحی و اجرای طرح‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان، توسعه و ارتقای بازارگاه‌های فرهنگی و هنری مشترک، تهیه، ارائه و تبادل اطلاعات علمی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای مورد نیاز طرفین، برگزاری گردهمایی‌های ملی و بین‌المللی با موضوعات مرتبط و همکاری در زمینه هوشمندسازی تجهیزات و طراحی محصولات ملی خواهد بود.

حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه‌ها، در نشست امضای این تفاهم‌نامه، از ورود موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به حوزه اقتصاد فرهنگی ابراز خرسندی کرد و گفت: تلاش‌مان بر این بوده که اگر آثاری داریم، محصولی مشابه آن آثار هم ساخته شود تا در کنار زیبایی، در زندگی مردم کاربردی نیز داشته باشند. در حال حاضر ۱۰ مجموعه موزه‌ای فعال در کشور وجود دارد که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک موزه دیجیتال در حوزه متاورس نیز افتتاح شود.

سید صادق پژمان مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز در این نشست گفت: ما برای اولین‌بار صندوق کمک به هنر را ایجاد کردیم که درآمد ثابتی برای این حوزه داشت. تلاش شد تا مفاهیم نو و اقتصادی به مقوله هنر اضافه شود تا بتواند به آن کمک کند.

وی تصریح کرد: ارائه وام ارزان‌قیمت به زیست بوم فرهنگ، هنر و رسانه با عنوان فرهنگ کارت از مهمترین پروژه‌های حمایتی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بوده است.

پژمان در این برنامه از طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی در موسسه و اقدامات در حوزه توانمندسازی و صادرات نیز خبر داد و گفت: پروژه‌هایی همچون ایجاد زمینه برای حضور آثار هنری در بورس کالا، استفاده از ظرفیت دارایی‌های نامشهود برای گرفتن تسهیلات بانکی، ثبت آثار هنری و تأیید اصالت آن‌ها، و ایجاد سامانه‌ای برای تأیید اصالت و صدور شناسنامه آثار هنری در موسسه انجام شده است.

کتایون پلاسعیدی رئیس هیئت‌مدیره گروه موزه‌های دفینه، نیز در این نشست پیشنهاداتی مطرح کرد و گفت: می‌توانیم با همکاری موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، موزه‌های سیار داشته باشیم. برند کیمیا برای تولید آثار مشابه‌سازی‌شده موزه‌ای ایجاد شده است و ما در این بخش از تولیدکنندگان داخلی استفاده می‌کنیم که می‌تواند در زیرمجموعه کاری موسسه قرار گیرد. همچنین آکادمی‌های متعددی داریم که کار آن‌ها آموزش به علاقه‌مندان تاریخ، فرهنگ و مرمت است تا افراد وارد بازار کار شوند. در این زمینه نیز امکان همکاری‌های زیادی وجود دارد.

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