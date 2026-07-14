به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مجموعه نمایشنامه «بلوط‌ها تشنه می‌میرند» شامل آثار برگزیده چهارمین دوره جایزه نمایشنامه‌نویسی «شیدای دهکردی» از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد؛ اثری که با گردآوری پنج نمایشنامه از نویسندگان منتخب این رویداد، به روایت بخشی از زیست‌بوم زاگرس و دغدغه‌های اجتماعی معاصر می‌پردازد.

احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اهمیت انتشار این مجموعه عنوان کرد: انتشار مجموعه «بلوط‌ها تشنه می‌میرند»، فراتر از یک فعالیت نشر ساده، تداوم‌بخشی به یک رویداد برای حفظ و تکثیر آثار برتر جایزه شیدای دهکردی است.

قائدی اضافه کرد: جایزه نمایشنامه‌نویسی چهارمحال و بختیاری پیش از این شاهد چاپ و انتشار مجموعه «سکوت شب یلدا» در سال ۱۴۰۱ بود که گواهی بر کیفیت آثار منتخب این رویداد داشت و اکنون دومین مجموعه نمایشنامه‌نویسی شیدای دهکردی با عنوان «بلوط‌ها تشنه می‌میرند»، تأییدیه دیگری بر بلوغ سطح کیفی نمایشنامه‌نویسان شرکت‌کننده در این رویداد است.

وی در ادامه با اشاره به روند برگزاری این جایزه گفت: جایزه نمایشنامه‌نویسی شیدای دهکردی به‌صورت دوسالانه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود که در دوره چهارم خود، گستره‌ای کشوری به خود گرفت و شاهد حضور نویسندگان از سراسر کشور بودیم.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ارزش محتوایی این اثر اظهار کرد: این کتاب با نگاهی ژرف به زیست‌بوم زاگرس و مسائل اجتماعی روز، طیف گسترده‌ای از موضوعات را به تصویر می‌کشد و نشان از توانایی بالای نمایشنامه‌نویسان ایرانی در روایت داستان‌های نوآورانه دارد.

قائدی در پایان درباره محتوای این مجموعه توضیح داد: این مجموعه، روایتگر تجربه‌های متمایز ۵ نویسنده خلاق از نقاط مختلف کشور است که شامل آثار «حاج‌بابا پدر من نیست» اثر حسین خاموشی از تایباد خراسان رضوی، «بلوط‌ها تشنه می‌میرند» اثر فرزاد صفدری از فارسان، «بی‌بی مریم» اثر زهرا صمصامی دمیرچی از تبریز، «مافه گه» اثر رضا ولی‌پور دهکردی از شهرکرد و «سایدا (کاست محزون ۲)» اثر مسلم سلیمانیان چالشتری از شهرکرد می‌شود.

همچنین، آیین رونمایی این کتاب به‌زودی با حضور نویسندگان و جمعی از هنرمندان شاخص کشوری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از طریق نمایندگی‌های انتشارات سوره مهر در سراسر کشور و یا سایت رسمی این انتشارات تهیه کنند.

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