گزارش عملکرد بنیاد مسکن در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ارسال شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دبیر کمیسیون در نامه‌ای به رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گزارش عملکرد آن نهاد و واحدهای تابعه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia.ir) را ارسال کرد.

در گزارش ارسالی، عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات استانی دو مقطع زمانی لحاظ شده است؛ یکی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ و دیگری سال ۱۴۰۴.

طبق این گزارش، بنیاد مسکن در سال گذشته ۸۴ درخواست در سامانه ایران فویا داشته است.

بین ادارات استانی بنیاد مسکن نیز، بیشترین درخواست در سال گذشته مربوط به استان گیلان بوده است؛ (۲۹ درخواست).

فایل پی دی اف این گزارش در این لینک قابل مشاهده است.

ممنوع بودن دریافت وجه برای احراز نشانی پستی

شرکت ملی پست در پاسخ به درخواستی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره مستند قانونی «پرداخت وجه» برای احراز نشانی تاکید کرد: دریافت هرگونه وجه برای احراز نشانی ممنوع است.

درخواست این شهروند که چهاردهم خرداد ۱۴۰۵ در سامانه شفافیت ثبت شده؛ آمده است: «با احترام، اداره پست در قبال تایید احراز سکونت، وجه دریافت می‌نماید. مستند قانونی این دریافت وجه بابت احراز سکونت مورد استدعاست.»

شرکت ملی پست در پاسخ به این مطالبه، دریافت وجه نقد توسط برخی مأموران پست برای احراز نشانی سکونت را، مغایر مقررات دانست و اعلام کرد: «مطابق مقررات، دریافت وجه از گیرنده ممنوع است و در صورت معرفی پستچی و احراز حدوث بی‌ترتیبی، با ایشان برخورد و مبلغا دریافتی عودت داده می‌شود.»

این درخواست و پاسخ شرکت ملی پست در سامانه ایران فویا را می‌توانید در فایل پی دی اف اینجا ملاحظه کنید.