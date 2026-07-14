وظیفه شاعران قبل و بعد از شهادت رهبر با هم متفاوت است

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، افشین علا در مراسم اختتامیه جایزه جهانی شعر امام شهید، با اشاره به وظیفه انسان‌ها و شاعران در فقدان آقای شهید ایران گفت: به تعبیر ناصر فیض «وظیفه همه ما از جمله و به ویژه شاعران قبل از شهادت و بعد از شهادت امام فرق می‌کند، تکرار مکرراتی که ما سال‌ها آن را گذراندیم، در رستاخیزی که خون امام شهید برپا کرد، پاسخگو نیست. یکی از نهادها و مراکزی که رسالت سنگینی به دوش دارد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.

این شاعر با اشاره به حماسه‌ای که امام شهید آفرید، ادامه داد: رهبر شهید نه فقط جهان اسلام، شرق و غرب عالم را در برابر عظمت ایران و نام رهبر شهید به تعظیم وا داشت، بلکه تاثیری بر تمام دنیا داشتند. امروز این امکان را داریم تا زمانی که همه ملت‌ها و آزادگان جهان به ایران غبطه می‌خورند، وارد عمل شویم. مسئولان در نهادهای فرهنگی باید در حیطه شعر و ادب فارسی که سرمایه ما ایرانیان است و در جهان به آن شهره هستیم، پیام رهبر شهید را به جهان ابلاغ کنند، باید از ظرفیت شاعران استفاده شود.

او افزود: باید حرف زد، شانه‌های ما خمیده و جگر ما در دوری امام شهید خون شده است و وظیفه داریم صدای عظمت و مظلومیت او را به جهان ابلاغ کنیم. آیا نهادهای فرهنگی این کار را می‌کنند چگونه شاعران سکولار عرب در جهان شناخته شده‌اند اما نباید صدای شاعران ایرانی به گوش همگان برسد؟ آن هم این روز که همه مشتاق شنید پیام انقلاب اسلامی هستند.

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