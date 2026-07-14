خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وظیفه شاعران قبل و بعد از شهادت رهبر با هم متفاوت است

وظیفه شاعران قبل و بعد از شهادت رهبر با هم متفاوت است
کد خبر : 1813239
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم اختتامیه جایزه جهانی شعر امام شهید با حضور وزیر فرهنگ و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار و حاضران بر وظیفه مهم امروز شاعران در روزگارپس از شهادت رهبر انقلاب و دلیل راه اندازی جایزه جهانی امام شهید سخن گفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، افشین علا در مراسم اختتامیه جایزه جهانی شعر امام شهید، با اشاره به وظیفه انسان‌ها و شاعران در فقدان آقای شهید ایران گفت: به تعبیر ناصر فیض «وظیفه همه ما از جمله و به ویژه شاعران قبل از شهادت و بعد از شهادت امام فرق می‌کند، تکرار مکرراتی که ما سال‌ها آن را گذراندیم، در رستاخیزی که خون امام شهید برپا کرد، پاسخگو نیست. یکی از نهادها و مراکزی که رسالت سنگینی به دوش دارد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. 

این شاعر با اشاره به حماسه‌ای که امام شهید آفرید، ادامه داد: رهبر شهید نه فقط جهان اسلام، شرق و غرب عالم را در برابر عظمت ایران و نام رهبر شهید به تعظیم وا داشت، بلکه تاثیری بر تمام دنیا داشتند. امروز این امکان را داریم تا زمانی که همه ملت‌ها و آزادگان جهان به ایران غبطه می‌خورند، وارد عمل شویم. مسئولان در نهادهای فرهنگی باید در حیطه شعر و ادب فارسی که سرمایه ما ایرانیان است و در جهان به آن شهره هستیم، پیام رهبر شهید را به جهان ابلاغ کنند، باید از ظرفیت شاعران استفاده شود. 

او افزود: باید حرف زد، شانه‌های ما خمیده و جگر ما در دوری امام شهید خون شده است و وظیفه داریم صدای عظمت و مظلومیت او را به جهان ابلاغ کنیم. آیا نهادهای فرهنگی این کار را می‌کنند چگونه شاعران سکولار عرب در جهان شناخته شده‌اند اما نباید صدای شاعران ایرانی به گوش همگان برسد؟ آن هم این روز که همه مشتاق شنید پیام انقلاب اسلامی هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل