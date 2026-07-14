برگزاری سه رویداد سرمایهگذاری توسط بنیاد ملی پویانمایی تا پایان سال
بنیاد ملی پویانمایی ایران امسال نیز همچون سال گذشته در نظر دارد سه رویداد سرمایهگذاری را با تغییراتی برگزار کند. این رویدادها در ۳ بخش کوتاه هنری، سینمایی و سریالی برپا خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از بنیاد ملی پویانمایی، رویداد نخست که به آثار سینمایی اختصاص دارد، ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه، رویداد دوم برای سرمایهگذاری آثار کوتاه و هنری روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان ماه و در نهایت رویداد سرمایهگذاری سریال ۱۹ و ۲۰ دی ماه برگزار میشود.
همچون سال گذشته بخشی از سرمایهگذاری هریک از این رویدادها به ساخت نمونه و MVP اختصاص پیدا کرده و بخش دیگری سرمایهگذاری روی کل پروژه صورت خواهد گرفت.
برگزاری چنین رویدادهایی که از سال گذشته آغاز شد، نتایجی را به همراه داشت که براساس تجربه جهانی موجود صورت گرفت. در واقع رویدادهای سرمایهگذاری حلقه اتصال موثر میان صاحبان ایده و سرمایهگذاران حرفهای در محیطی کاملا شفاف است. با توجه به مسوولیت تسهیلگری و حمایت از توسعه صنعت پویانمایی، برگزاری چنین رویدادهایی جز وظایف اصلی بنیاد ملی پویانمایی به حساب میآید.
در برگزاری رویدادها تعداد آثار رسیده و حضور سرمایه گذاران بیش از پیشبینی ما در بنیاد ملی پویانمایی بود و استقبال از این رویدادها به خوبی صورت گرفت. اولین رویداد، روزهای پایانی آذر ماه برگزار که بلافاصله مذاکرات با سرمایهگذاران آغاز شد. برنامهریزی برای رویداد سریالی و سینمایی هم در دی ماه صورت گرفته بود که بنا بر اتفاقات اجتماعی به اسفند موکول شد که با آغاز جنگ، بگزاری این رویدادها به تعویق افتاد و در نهایت امسال با تاخیر چند ماهه موفق شدیم، بخش سینمایی را در اردیبهشت ماه برگزار کرده و بخش سریالی هم پایان تیرماه برپا خواهد شد.
متاسفانه با اتفاقاتی که در سه ماهه پایانی سال گذشته رخ داد، سرمایهگذاران دولتی با محدودیت و سیاستهای انقباضی مالی مواجه شدند و شرایط روانی حاکم بر جامعه اجازه تصمیمگیری قطعی را از سرمایهگذاران خصوصی سلب کرد. با این وجود همکاران بنیاد ملی پویانمایی سعی کردند ارتباط و تعامل را با همگی آنها حفظ کنند و همچنان انگیره سرمایهگذاران خصوصا در بخش خصوصی را زنده نگه دارند تا شرایط مناسب جهت عقد قراردادها فراهم شود.
از سوی دیگر تنظیم و انعقاد قراردادهای استاندارد برای شکلگیری همکاری میان کارگردان و تهیهکنندگان با سرمایهگذاران از اهمیت بالایی برخوردار بود که در اینباره کارشناسان و تیم حقوقی بنیاد ملی پویانمایی تلاش بسیاری انجام دادند و در نهایت با برگزاری جلسات متعدد به نمونه قراردادهایی دست پیدا کردیم که همه جوانب و تمامی حقوق دو طرف در آن ذکر شده و به مشکلات حقوقی که میان تولیدکننده و سرمایهگذار پایان داده شود.
با همه این تلاشها ما امیدواریم تا قبل از برگزاری اولین رویداد در شهریور ماه پرونده سرمایهگذاری کارهای منتخب سال ۱۴۰۴ به سرانجام رسد و در آن زمان بتوانیم گزارش کاملی را با ذکر دلایل موفقیت یاعدم موفقیت در عقد قرارداد پروژهها به جامعه انیمیشن ارائه کنیم.
اساس کار ما در بنیاد ملی پویانمایی شفافیت در انجام فعالیتها است. اعلام دستاوردها و موانعی که برای تحقق خواستههای به حق جامعه انیمیشن وجود دارد را بر خود واجب میدانیم و در اینباره نتایج را در آیندهای نزدیک به طور شفاف اعلام خواهیم کرد.