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علیرضا قزوه خبر داد؛

اعزام ۱۰۰ شاعر به نیابت از امام شهید در پیاده‌روی اربعین

اعزام ۱۰۰ شاعر به نیابت از امام شهید در پیاده‌روی اربعین
کد خبر : 1813206
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آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید»، با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، علیرضا قزوه- دبیر علمی جایزه جهانی شعر «امام شهید»- آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید»، از استقبال کم‌سابقه شاعران داخلی و خارجی از این رویداد خبر داد و گفت: آثار ارسالی همچنان در حال افزایش است و مجموعه اشعار این جایزه که تاکنون در ۱۰ جلد آماده شده، ظرفیت انتشار تا ۲۰ جلد را نیز دارد.

وی با اشاره به مشارکت گروه‌های مختلف علمی در تدوین این مجموعه، افزود: بخش‌های شعر فارسی، عربی، انگلیسی، افغانستان، شبه‌قاره و کودک و نوجوان با همکاری استادان و پژوهشگران این حوزه ساماندهی شده و گروهی از کارشناسان تدوین این آثار را برعهده داشته‌اند.

قزوه همچنین از اعزام ۱۰۰ شاعر به نیابت از امام شهید در پیاده‌روی اربعین خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با مشارکت چندین نهاد فرهنگی برگزار می‌شود و گامی در مسیر پیوند شعر آیینی با فرهنگ عاشورا و معرفی اندیشه‌های امام شهید خواهد بود.

دبیر علمی جایزه جهانی شعر «امام شهید» با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد حاصل همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی است، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌عنوان محور اصلی این حرکت یاد کرد و ابراز امیدواری کرد این جایزه در سال‌های آینده با گستره‌ای بین‌المللی‌تر ادامه یابد.

«جایزه جهانی امام شهید» با هدف زنده نگاه داشتن آرمان‌های بلند قائد شهید و ترویج ادبیات و هنر آیینی در عرصه بین‌الملل، تلاش دارد بستری برای تعامل اندیشمندان و هنرمندان کشورهای مختلف فراهم آورد.

در این مراسم از چندین جلد کتاب حاوی اشعار شاعران داخلی و خارجی (همراه با ترجمه) رونمایی شد. همچنین ۴۲ شاعر از ۱۰ کشور به عنوان برگزیده معرفی  شدند؛  ۱۴ شاعر ایرانی جوایز خود را در این مراسم دریافت کردند و دو قطعه موسیقی آیینی نیز رونمایی شد.

بخش شعرخوانی این رویداد با محوریت رثای رهبر شهید، میزبان شاعران صاحب‌نامی از کشورهای عراق، پاکستان، هند، افغانستان، یمن و لبنان بود.

 

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