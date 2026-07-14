حداد عادل:
شاعر امروز وظیفه دارد مردم جهان را در برابر موج رسانههای دروغ آگاه کند
آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید»، با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بینالمللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، غلامعلی حدادعادل- رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی - در آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید»، با تأکید بر نقش هنر در ماندگاری ارزشهای انسانی، گفت: هنر بیش از آنکه با عقل و منطق سروکار داشته باشد، مخاطب دل و احساس انسان است و به همین دلیل، ابزاری کارآمد برای تثبیت و انتقال ارزشها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه هر اندیشهای که با هنر همراه نباشد، ماندگار نخواهد شد، افزود: رهبر شهید حدود ۳۵ سال پیش بر این نکته تأکید کردند که هر فکر و فرهنگی برای ماندگاری نیازمند هنر است. هنر چهره خشک و عبوس منطق را دلنشین میکند و به همین دلیل، تأثیرگذاری آن بر جامعه عمیقتر است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با اشاره به جایگاه ادبیات و شعر اظهار داشت: ادبیات، هنر زبان و شعر، عالیترین جلوه آن است. شاعر باید تصمیم بگیرد که شعر را تنها برای خود و لذت شخصی بسراید یا آن را در خدمت ارزشهای متعالی و جامعه قرار دهد. در جهانبینی اسلامی، شاعری ارزشمند است که هنر خود را وقف آرمانهای انسانی کند.
حدادعادل ادامه داد: رهبر شهید ضمن احترام به ذوق و احساس شاعر، همواره بر مسئولیت اجتماعی آنها تأکید داشتند. ایشان معتقد بودند که شاعر نمیتواند نسبت به درد و رنج مردم، ظلم و ستم بیاعتنا باشد و اگر وجدان بیداری داشته باشد، از قدرت نفوذ شعر برای کاهش آلام مردم و مقابله با ظلم استفاده میکند.
وی با اشاره به اهتمام رهبر شهید به شعر و ادبیات گفت: ایشان با وجود مسئولیتهای سنگین سیاسی، مدیریتی، علمی و حوزوی، حق شعر و شاعری را ادا کردند و شعر را وسیلهای برای ترویج و تثبیت ارزشهای انسانی قرار دادند. ستایش رهبر شهید، ستایش یک فرد یا یک حاکم نیست، بلکه تجلیل از نماد روشن مبارزه با ظلم و دفاع از ارزشهای انسانی است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با اشاره به سابقه مدیحهسرایی در تاریخ ادبیات فارسی افزود: اگر مدح سلاطین ستمگر کاری مذموم بوده است، سکوت در برابر رهبری که همه عمر خود را صرف مبارزه با سلطه و ظلم کرده نیز مذموم است. شاعران باید از قهرمانی سخن بگویند که جان خود را در راه ایمان و آرمانهایش فدا کرده است.
حدادعادل با انتقاد از عملکرد رسانههای جریان غالب و نهادهای بینالمللی گفت: در دنیای امروز که بسیاری از رسانهها در خدمت دروغپردازی و وارونهنمایی حقیقت هستند، شعر باید آیینه حقیقت باشد و شاعر، آیینهدار حقیقت. شعر رسانهای کمهزینه، در دسترس و برخاسته از جان انسان است و میتواند حقایقی را منتقل کند که دیگر رسانهها از بیان آن ناتوان یا از آن محروم هستند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: شاعر امروز وظیفه دارد مردم جهان را در برابر موج رسانههای دروغ آگاه کند و نشان دهد شعارهایی که درباره آزادی، صلح، برابری و تنوع فرهنگی داده میشود، در عمل با واقعیتهای موجود فاصله دارد. همچنین باید ناکارآمدی بسیاری از سازمانهای بینالمللی در مقابله با ظلم را به تصویر بکشد و صدای حقیقت را به گوش جهانیان برساند.