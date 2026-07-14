به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور -رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- در آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید»، جهانی شعر «امام شهید» با اشاره به جایگاه این رویداد اظهار کرد: نخستین برنامه فرهنگی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پس از مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، با شعر آغاز شده است و امیدواریم این حرکت به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این جایزه در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و دامنه آن به دیگر کشورها گسترش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه رهبر شهید به شعر، تنها از سر ذوق ادبی نبود، افزود: ایشان در محافل شعر نه‌تنها شاعری خوش‌ذوق، بلکه منتقدی دقیق و صاحب‌نظر بودند و نقدهایشان همواره برای شاعران راهگشا و ارزشمند بود. با این حال، اهمیت شعر در نگاه ایشان بیش از هر چیز به ظرفیت این هنر برای انتقال پیام بازمی‌گشت، چراکه معتقد بودند پیام از مسیر شعر، ماندگارتر و اثرگذارتر منتقل می‌شود.

ایمانی‌پور با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، گفت: رهبر معظم انقلاب، زبان فارسی را ظرفیتی بزرگ برای انتقال پیام معرفی کردند و رهبر شهید نیز از زبان فارسی به عنوان «چراغ راه تمدن ایرانی – اسلامی» یاد می‌کرد. از همین رو، آغاز نخستین رویداد فرهنگی بین‌المللی پس از شهادت ایشان با محور شعر، انتخابی کاملاً معنادار بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر فراهم شدن «فرصتی تازه» برای معرفی مکتب امامین انقلاب، اظهار کرد: بار اصلی این مسئولیت بر دوش نخبگان، اندیشمندان، اصحاب فرهنگ، هنر و ادب قرار دارد و این سخن، مسئولیت فعالان فرهنگی را بیش از گذشته سنگین می‌کند.

وی با بیان خاطره‌ای از دیدار با یکی از رهبران مذهبی جهان افزود: در یکی از سفرهای بین‌المللی، یکی از رهبران برجسته ارتدوکس به من گفت اشتباهی را که درباره معرفی برخی رهبران بزرگ رخ داده، درباره رهبر خودتان تکرار نکنید؛ اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان باید به زبان‌های مختلف و از مسیرهای گوناگون به جهان معرفی شود.

ایمانی‌پور همچنین با اشاره به نقل‌قولی از نلسون ماندلا گفت: بر اساس روایت یکی از همکاران، ماندلا معتقد بود امام خمینی (ره) و رهبر شهید ایران از شخصیت‌هایی هستند که آن‌گونه که شایسته است در جهان شناخته نشده‌اند و این موضوع، مسئولیت ما را برای معرفی این چهره‌ها دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به نتایج یک پیمایش در راهپیمایی اربعین سال گذشته نیز اظهار کرد: این پژوهش نشان داد بسیاری از جوانان عراقی شناخت دقیقی از امام خمینی (ره) ندارند و نباید اجازه دهیم این وضعیت درباره رهبر شهید نیز تکرار شود. فرصت ایجادشده برای معرفی اندیشه‌های ایشان نباید از دست برود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره جایزه جهانی امام خمینی (ره) افزود: هرچه از رحلت امام فاصله گرفته‌ایم، تعداد آثار پژوهشی درباره مکتب ایشان کاهش یافته است. این تجربه، هشداری جدی برای اهتمام بیشتر به معرفی و تبیین اندیشه‌های رهبر شهید به شمار می‌رود.

وی از استقبال گسترده شاعران جهان از این رویداد خبر داد و گفت: شاعران ۴۰ کشور آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند و شمار آثار که تا چند روز پیش حدود دو هزار اثر بود، امروز از سه هزار قطعه شعر فراتر رفته است؛ استقبالی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این جایزه و جایگاه جهانی آن است.

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