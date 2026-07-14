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وزیر ارشاد:

وظیفه ما صیانت از میراث امام شهید است

وظیفه ما صیانت از میراث امام شهید است
کد خبر : 1813203
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که وظیفه ما صیانت از میراث امام شهید است، گفت: شعر یک رسانه ملی و جهانی است.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه دولت، سیدعباس صالحی در حاشیه آیین پایانی نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» که با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتی مفاهیمی در قالب شعر عرضه می‌شوند هم روان منتقل می‌شوند و هم ماندگاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. بویژه این که بعدا در قالب سرود، موسیقی، مداحی و… ظهور و بروز پیدا کند. شعر یک هنر مادر به حساب می‌آید و یک هنر در کنار دیگر هنرها نیست. 

وی افزود: این که در فرصتی کوتاه، این برنامه اجرا و تاکنون ۱۰ جلد کتاب از شاعران ایرانی و غیر ایرانی حاصل شده نشان می‌دهد که چگونه رهبر شهید و حکیم ما با جان و روان جامعه وسیعی از ایران و غیر ایران مرتبط بودند و شعرا توانستند بخشی از برداشت‌های خود را در این اشعار عرضه کنند. این که در چند ماهه اولیه چنین اتفاقی افتاده نشان می‌دهد که هنوز یک شروع است و می‌شود به مسیری که در ادامه راه است امیدوار بود. 

صالحی گفت: شعر، زبان جان، روح و ارتباط است و حتما این گونه است که از بین ۱۰ جلد کتاب قالب‌های مختلف هنری زاییده خواهد شد و در فضای ارتباطی داخلی و جهانی، زمینه‌های ظهور و بروز پیدا می‌کند و این نقطه شروع است. 

او درباره روایت‌ها و تصویرسازی‌های بزرگ از امام شهید گفت: خوشبختانه در فضای تشییع رهبر شهید انقلاب، رسانه‌های خارجی تاثیر قابل توجهی در انتقال مساله در خارج از ایران داشتند. بیش از هزار رسانه رسمی، نیمه رسمی و انسان رسانه حضور داشتند و در آوردن اینها وزارت فرهنگ فعالیت‌های زیادی اعم از هماهنگی و تدارکات و انتقال روایت به خارج از ایران داشت. رسانه‌های مهم جهانی این مساله را به عنوان مهمترین رویداد عرضه کردند. آن‌ها حجم جمعیت، فضای امنی که در داخل ایران است و هماهنگی و انسجام اجتماعی که وجود دارد را نشان دادند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در این روایت ملی از تشییع، وزارت فرهنگ تلاش کرد روایت منتقل شود و در این زمینه سهم داشتیم. بخش دیگر، در فیلمبرداری‌های کوتاه و مستند در ایام تشییع در تهران، قم، مشهد و عراق بود که دوستان فیلمبردار در فضاهای مختلف حضور داشتند. هم فیلم‌های کوتاه قابل توجهی داریم که بخشی منتشر شده و یا در آستانه انتشار هستند و هم فیلم‌های مستند بلندی داریم که ساخته می‌شوند. از این رویداد روایت‌های مستندی که به شکل عاجل عرضه شدند و در ادامه راه در جشنواره فیلم مستند و کوتاه فیلم‌های زیادی خواهیم داشت. 

صالحی گفت: این رویداد یک ثبت ملی قابل توجه به لحاظ کارهایی است که عزیران در فضای مستند و عکاسی داشنند و کارهای خوبی در حوزه عکاسی اتفاق افتاده است. فرصتی پدید آمد تا هنرمندان ما عشق و پیوندشان را با رهبر شهید تجلی بدهند. 

او به این سوال که وظیفه وزارت فرهنگ پس از شهادت رهبری چه می‌تواند باشد پاسخ داد: آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم این است که چگونه میراث امام شهید را صیانت و به زبان روز عرضه کنیم. این بزرگترین وظیفه‌ای است که بر دوش نهادهای فرهنگی از جمله ماست.

 

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