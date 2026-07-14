وظیفه ما صیانت از میراث امام شهید است

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه دولت، سیدعباس صالحی در حاشیه آیین پایانی نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» که با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتی مفاهیمی در قالب شعر عرضه می‌شوند هم روان منتقل می‌شوند و هم ماندگاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. بویژه این که بعدا در قالب سرود، موسیقی، مداحی و… ظهور و بروز پیدا کند. شعر یک هنر مادر به حساب می‌آید و یک هنر در کنار دیگر هنرها نیست.

وی افزود: این که در فرصتی کوتاه، این برنامه اجرا و تاکنون ۱۰ جلد کتاب از شاعران ایرانی و غیر ایرانی حاصل شده نشان می‌دهد که چگونه رهبر شهید و حکیم ما با جان و روان جامعه وسیعی از ایران و غیر ایران مرتبط بودند و شعرا توانستند بخشی از برداشت‌های خود را در این اشعار عرضه کنند. این که در چند ماهه اولیه چنین اتفاقی افتاده نشان می‌دهد که هنوز یک شروع است و می‌شود به مسیری که در ادامه راه است امیدوار بود.

صالحی گفت: شعر، زبان جان، روح و ارتباط است و حتما این گونه است که از بین ۱۰ جلد کتاب قالب‌های مختلف هنری زاییده خواهد شد و در فضای ارتباطی داخلی و جهانی، زمینه‌های ظهور و بروز پیدا می‌کند و این نقطه شروع است.

او درباره روایت‌ها و تصویرسازی‌های بزرگ از امام شهید گفت: خوشبختانه در فضای تشییع رهبر شهید انقلاب، رسانه‌های خارجی تاثیر قابل توجهی در انتقال مساله در خارج از ایران داشتند. بیش از هزار رسانه رسمی، نیمه رسمی و انسان رسانه حضور داشتند و در آوردن اینها وزارت فرهنگ فعالیت‌های زیادی اعم از هماهنگی و تدارکات و انتقال روایت به خارج از ایران داشت. رسانه‌های مهم جهانی این مساله را به عنوان مهمترین رویداد عرضه کردند. آن‌ها حجم جمعیت، فضای امنی که در داخل ایران است و هماهنگی و انسجام اجتماعی که وجود دارد را نشان دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در این روایت ملی از تشییع، وزارت فرهنگ تلاش کرد روایت منتقل شود و در این زمینه سهم داشتیم. بخش دیگر، در فیلمبرداری‌های کوتاه و مستند در ایام تشییع در تهران، قم، مشهد و عراق بود که دوستان فیلمبردار در فضاهای مختلف حضور داشتند. هم فیلم‌های کوتاه قابل توجهی داریم که بخشی منتشر شده و یا در آستانه انتشار هستند و هم فیلم‌های مستند بلندی داریم که ساخته می‌شوند. از این رویداد روایت‌های مستندی که به شکل عاجل عرضه شدند و در ادامه راه در جشنواره فیلم مستند و کوتاه فیلم‌های زیادی خواهیم داشت.

صالحی گفت: این رویداد یک ثبت ملی قابل توجه به لحاظ کارهایی است که عزیران در فضای مستند و عکاسی داشنند و کارهای خوبی در حوزه عکاسی اتفاق افتاده است. فرصتی پدید آمد تا هنرمندان ما عشق و پیوندشان را با رهبر شهید تجلی بدهند.

او به این سوال که وظیفه وزارت فرهنگ پس از شهادت رهبری چه می‌تواند باشد پاسخ داد: آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم این است که چگونه میراث امام شهید را صیانت و به زبان روز عرضه کنیم. این بزرگترین وظیفه‌ای است که بر دوش نهادهای فرهنگی از جمله ماست.

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