به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم پایانی نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید؛ ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: برخی در این جمع داغدارتر هستند و آن شعرا به حساب می‌آیند.

او افزود: رهبر فرزانه ما، این ویژگی را داشتند که با شعرا و شعر همراه و همدم بودند، از دیرهنگام تحت تربیت مادر گرانقدر با ادبیات آمیخته شدند و این آمیختگی در یک زاویه نبود، هم شعر زیاد می‌خواندند، هم حافظه شعری کم‌نظیری داشتند، هم دامنه نقد شعری گسترده و هم شاعر بودند.

صالحی ادامه داد: به رغم مسئولیت گسترده قبل و بعد انقلاب، دست کم در سه زبان دامنه لغات‌شان گسترده بود، در زبان فارسی، عربی و ترکی، تسلطشان شگفت‌انگیز بودند.

او گفت: ویژگی دیگر ایشان شاعرپروری بود، نمونه عینی آن جلسات ماه رمضان است اما در طول سال هم با شاعران در ارتباط بودند.

وزیر فرهنگ اظهار داشت: تاثیر ایشان در مکتب شعر انقلاب و مقاومت را باید بازگو کرد، ایشان معتقد بود، انقلاب بدون شعر ناقص و بی‌رسانه است. همان ابتدای انقلاب با مهرداد اوستا و مهدی اخوان ثالث در تماس بودند، زیرا می‌گفتند اگر انقلاب با شعر همراه نشود، ماندگاری آن دچار فترت خواهد شد، این دیدگاه چه پیش از رسیدن ایشان به رهبری و چه پس از آن وجود داشت.

او در پایان گفت: امیدوارم که راهی که ایشان در افق ایرانی و اسلامی بازکردند در کار ذهن شاعران ایرانی و غیر ایرانی ادامه پیدا کند.

به گزارش ایرنا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما، حوزه هنری و نهادهای فرهنگی کشور، از شاعران، ادیبان و آزادگان جهان دعوت کردند تا در جشنواره جهانی شعر «امام شهید» شرکت کنند.

این جایزه به صورت سالانه برگزار خواهد شد و شامل دو بخش برگزیده و شایسته تقدیر است و برگزیدگان، تندیس شعر رهبر شهید را دریافت می‌کنند که نماد مشت گره‌کرده و نماد رشد و شکوفایی است.

لوح تقدیر و جایزه نفیسی به برگزیدگان تقدیم می‌شود و شایستگان تقدیر نیز در سفر اربعین حضور خواهند داشت.

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