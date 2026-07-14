تشدید نظارت بر روند استانداردسازی واحدهای پذیرایی در بندرعباس
در راستای اجرای برنامههای نظارتی و بهمنظور توسعه زیرساختهای گردشگری، کارشناسان معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان از یک واحد سفرهخانه سنتی در شهرستان بندرعباس بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بازدید فنی از تأسیسات گردشگری روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف ارزیابی وضعیت بهسازی، تجهیزات و انطباق فضای واحد با استانداردهای ابلاغی برای صدور پروانه بهرهبرداری انجام شد.
سلیم محمدی، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اهمیت این فرآیند گفت: نظارت دقیق کارشناسان ما بر واحدهای پذیرایی در حال بهسازی، پیششرط اصلی برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و حفظ اصالت فضاهای سنتی استان است.
او با بیان اینکه اولویت این معاونت، حمایت از سرمایهگذاران با تکیه بر رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی است، افزود: کارشناسان تمامی جوانب از جمله ایمنی بنا، فضاسازی متناسب با معماری بومی و معیارهای پذیرایی اصیل را مورد سنجش قرار میدهند تا واحدهای پذیرایی بتوانند با کیفیت استاندارد، فعالیت خود را آغاز کنند.
معاون گردشگری هرمزگان در پایان تأکید کرد: تمامی مراحل صدور پروانه بهرهبرداری منوط به تأییدیه نهایی کارشناسان این حوزه است و تلاش داریم با این نظارتهای میدانی مستمر، سطح کیفی و کمی خدمات گردشگری در شهرستان بندرعباس را ارتقا داده و فضایی درخور میهمانان و گردشگران فراهم آوریم.