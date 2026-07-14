آسیب به پل تاریخی قیرمیزی کورپی اردبیل در اثر حفاری غیرمجاز

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا دباغ عبداللهی امروز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: آسیب به پل تاریخی قیرمیزی کورپی اردبیل که تصاویر آن اخیرا منتشر شده است طی ماه‌های گذشته و در اثر حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: پس از وقوع این تعرض به یک اثر تاریخی با ارزش، کارشناسان معاونت میراث‌فرهنگی از محل بازدید کرده و آسیب وارده را بررسی کرده‌اند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این آسیب در اثر حفاری غیرمجاز افراد سودجو با هدف دستیابی به اشیای تاریخی ایجاد شده است.

او تاکید کرد: این اقدام، تعرض آشکار به یکی از آثار ارزشمند تاریخی استان و مصداق تخریب میراث فرهنگی کشور است که ضمن وارد کردن خسارت به کالبد بنا، هویت تاریخی و فرهنگی منطقه را نیز تهدید می‌کند.

دباغ عبداللهی ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن محکوم کردن این اقدام، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی با جدیت پیگیری کرده و شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این تخلف در دستور کار قرار گرفته است؛ همچنین مستندسازی خسارت و برنامه‌ریزی برای استحکام‌بخشی و مرمت بخش آسیب‌دیده پل نیز آغاز شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: از شهروندان، دهیاران، شوراهای اسلامی و دوستداران میراث فرهنگی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حفاری مشکوک یا تعرض به آثار تاریخی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند؛ حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم نقش مهمی در صیانت از این سرمایه‌های ملی دارد.

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