خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«پشت صحنه»؛ محصول جدید رادیو ایران برای واکاوی تخصصی سینما و تئاتر

«پشت صحنه»؛ محصول جدید رادیو ایران برای واکاوی تخصصی سینما و تئاتر
کد خبر : 1813191
لینک کوتاه کپی شد.

شبکه رادیویی ایران از پنجشنبه ۲۵ تیرماه، با پخش برنامه تولیدی «پشت صحنه»، گامی تازه در جهت تحلیل تخصصی محصولات سینمایی، شبکه نمایش خانگی و تئاتر کشور برمی‌دارد. این برنامه که محصول مشترک مرکز خراسان رضوی و پایتخت است، با نگاهی تحلیلی و آسیب‌شناسانه، هر پنجشنبه ساعت ۲۲ روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا، برنامه «پشت صحنه» با هدف ارتقای سواد بصری و هنری مخاطبان، به بررسی چندجانبه آثار فرهنگی و هنری کشور می‌پردازد. این برنامه با توجه به رشد کمی و کیفی تولیدات سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، تلاش می‌کند تا از منظر اجتماعی و فرهنگی به واکاوی این آثار بپردازد.

رضا فرخی، کارشناس‌مجری این برنامه، محورهای اصلی «پشت صحنه» را تمرکز بر مؤلفه‌های ساختاری همچون پیرنگ، داستان‌گویی و شخصیت‌پردازی عنوان کرد و گفت:  در کنار تحلیل آثار سینمایی و نمایش خانگی، آسیب‌شناسی جدی حوزه تئاتر، از نمایشنامه‌نویسی تا کیفیت اجراها، از اولویت‌های گفت‌وگوی ما با منتقدان برجسته است.

گفتنی است  : تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده زهرا صالحی است و تیمی از کارشناسان شامل محمدجواد فراهانی (سینما)، احسان آجورلو (تئاتر) و محمد تقی‌زاده (شبکه نمایش خانگی) در آن حضور دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل