«پشت صحنه»؛ محصول جدید رادیو ایران برای واکاوی تخصصی سینما و تئاتر
شبکه رادیویی ایران از پنجشنبه ۲۵ تیرماه، با پخش برنامه تولیدی «پشت صحنه»، گامی تازه در جهت تحلیل تخصصی محصولات سینمایی، شبکه نمایش خانگی و تئاتر کشور برمیدارد. این برنامه که محصول مشترک مرکز خراسان رضوی و پایتخت است، با نگاهی تحلیلی و آسیبشناسانه، هر پنجشنبه ساعت ۲۲ روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا، برنامه «پشت صحنه» با هدف ارتقای سواد بصری و هنری مخاطبان، به بررسی چندجانبه آثار فرهنگی و هنری کشور میپردازد. این برنامه با توجه به رشد کمی و کیفی تولیدات سینمایی و سریالهای شبکه نمایش خانگی، تلاش میکند تا از منظر اجتماعی و فرهنگی به واکاوی این آثار بپردازد.
رضا فرخی، کارشناسمجری این برنامه، محورهای اصلی «پشت صحنه» را تمرکز بر مؤلفههای ساختاری همچون پیرنگ، داستانگویی و شخصیتپردازی عنوان کرد و گفت: در کنار تحلیل آثار سینمایی و نمایش خانگی، آسیبشناسی جدی حوزه تئاتر، از نمایشنامهنویسی تا کیفیت اجراها، از اولویتهای گفتوگوی ما با منتقدان برجسته است.
گفتنی است : تهیهکنندگی این برنامه بر عهده زهرا صالحی است و تیمی از کارشناسان شامل محمدجواد فراهانی (سینما)، احسان آجورلو (تئاتر) و محمد تقیزاده (شبکه نمایش خانگی) در آن حضور دارند.