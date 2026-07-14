«پشت صحنه»؛ محصول جدید رادیو ایران برای واکاوی تخصصی سینما و تئاتر

به گزارش ایلنا، برنامه «پشت صحنه» با هدف ارتقای سواد بصری و هنری مخاطبان، به بررسی چندجانبه آثار فرهنگی و هنری کشور می‌پردازد. این برنامه با توجه به رشد کمی و کیفی تولیدات سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، تلاش می‌کند تا از منظر اجتماعی و فرهنگی به واکاوی این آثار بپردازد.

رضا فرخی، کارشناس‌مجری این برنامه، محورهای اصلی «پشت صحنه» را تمرکز بر مؤلفه‌های ساختاری همچون پیرنگ، داستان‌گویی و شخصیت‌پردازی عنوان کرد و گفت: در کنار تحلیل آثار سینمایی و نمایش خانگی، آسیب‌شناسی جدی حوزه تئاتر، از نمایشنامه‌نویسی تا کیفیت اجراها، از اولویت‌های گفت‌وگوی ما با منتقدان برجسته است.

گفتنی است : تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده زهرا صالحی است و تیمی از کارشناسان شامل محمدجواد فراهانی (سینما)، احسان آجورلو (تئاتر) و محمد تقی‌زاده (شبکه نمایش خانگی) در آن حضور دارند.

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