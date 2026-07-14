به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامه‌نویسان»، سید حسن حسینی با صدور احکامی اعضای دبیرخانه این دوره را منصوب کرد. بر این اساس، شکوفه آروین به‌عنوان دبیر اجرایی بخش «تألیفی»، سارا الهیان به‌عنوان دبیر اجرایی بخش «اقتباسی» و ساغر خواجه‌امیری به‌عنوان دبیر اجرایی بخش «سیاووشان» منصوب شدند. همچنین محمد اکبری مسئولیت طراحی گرافیک و هویت بصری دومین دوره جشنواره را بر عهده دارد.

شکوفه آروین، نویسنده، پژوهشگر و مدرس تئاتر و سینما، دارای دکترای پژوهش هنر و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است. او بیش از دو دهه در حوزه نمایشنامه‌نویسی، پژوهش و آموزش هنر فعالیت داشته و برگزیده سه دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و نویسنده چندین نمایشنامه منتشرشده است.

سارا الهیان، نمایشنامه‌نویس، فیلم‌نامه‌نویس و پژوهشگر، دارای کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است. او سال‌ها در حوزه نمایشنامه‌نویسی، فیلم‌نامه‌نویسی، نمایش رادیویی و اقتباس ادبی فعالیت داشته و برگزیده جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و داور رویدادهای تخصصی تئاتر بوده است.

ساغر خواجه‌امیری، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه، عضو پیوسته کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان ایران و انجمن مدرسان خانه تئاتر ایران است. او در حوزه نمایشنامه‌نویسی، آموزش و کارگردانی تئاتر فعالیت دارد و با شبکه‌های مختلف رادیویی، سازمان بهزیستی استان تهران و شهرداری تهران در پروژه‌های هنری و آموزشی همکاری داشته است.

محمد اکبری، طراح گرافیک و متخصص هویت بصری، بیش از شش سال در حوزه برندینگ و طراحی تبلیغاتی فعالیت حرفه‌ای داشته و با شرکت‌ها و برندهای مختلف در ایران و خارج از کشور همکاری کرده است. او همچنین مسئول هویت بصری کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران است.

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