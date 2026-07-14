به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، نشست مشترک معاونت گردشگری و معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به ریاست انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.



در این نشست، نوروزی، معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیما، به اتفاق مدیران کل این معاونت حضور داشتند.

مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه در شکل‌دهی به تصویر جهانی کشورها، گفت: توسعه گردشگری ایران در بازارهای بین‌المللی نیازمند تولید محتوای هدفمند، روایت حرفه‌ای از ظرفیت‌های کشور و هم‌افزایی راهبردی میان معاونت گردشگری و معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیما است.



شجاعی در نشست مشترک معاونت گردشگری با مدیران معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیما که با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد و دیپلماسی عمومی کشور اظهار کرد: گردشگری امروز یکی از پویاترین و درآمدزاترین صنایع جهان و در عین حال نماد اقتصاد مقاومتی، تعامل فرهنگی، صلح، امنیت و انسجام اجتماعی است؛ از همین رو، رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در معرفی این ظرفیت و ارتقای تصویر ملی کشورها بر عهده دارند.



وی افزود: در جهان امروز، رسانه و گردشگری دو مؤلفه جدایی‌ناپذیر در فرآیند برندسازی ملی هستند. هر اندازه بتوانیم روایت دقیق‌تر، جذاب‌تر و باورپذیرتری از ایران به مخاطبان جهانی ارائه کنیم، زمینه افزایش اعتماد، شناخت و تمایل به سفر به کشور نیز فراهم خواهد شد.



شجاعی با بیان اینکه ایران از تنوع کم‌نظیر طبیعی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت گردشگری، معرفی مسیرها و جاذبه‌های کمترشناخته‌شده کشور به منظور توزیع متوازن سفر و توسعه گردشگری در تمامی مناطق ایران است؛ ظرفیتی که با همراهی رسانه‌های برون‌مرزی می‌تواند در سطح بین‌المللی به‌صورت مؤثر معرفی شود.



مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، آموزش فرهنگ سفر، ترویج حقوق گردشگران، معرفی کدهای اخلاق گردشگری متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و تقویت برند گردشگری ایران را از دیگر محورهای همکاری مشترک میان دو دستگاه برشمرد و گفت: بهره‌گیری از تجربیات رسانه‌های بین‌المللی و طراحی تولیدات مشترک، زمینه معرفی هرچه شایسته‌تر ایران در بازارهای هدف را فراهم خواهد کرد.



او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سازمان صداوسیما در تولید و انتشار محتوا اظهار داشت: استفاده از آرشیو غنی رسانه ملی، تولید آثار تبلیغاتی چندزبانه، طراحی برنامه‌های متناسب با شعارهای سالانه سازمان جهانی گردشگری، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مشترک و همچنین اطلاع‌رسانی گسترده رویدادهای گردشگری، از جمله محورهایی است که می‌تواند همکاری میان دو مجموعه را وارد مرحله‌ای تازه کند.شجاعی همچنین به تجربه‌های موفق همکاری میان معاونت گردشگری و رسانه ملی اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه حضور «رضوان بن اسماعیل»، سرآشپز و چهره شناخته‌شده مالزی در ایران و تولید مستند معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور، پوشش رسانه‌ای رویدادهای بین‌المللی گردشگری، تولید برنامه‌های تخصصی و معرفی ظرفیت‌های ایران در رسانه‌های خارجی، نشان داده است که روایت حرفه‌ای از ایران، تأثیر مستقیمی بر افزایش شناخت مخاطبان جهانی از مقصد گردشگری ایران دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به قالب‌های تولید محتوا اظهار کرد: معرفی ایران تنها در قالب تبلیغات امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید با بهره‌گیری از مستندهای تصویری، برنامه‌های آموزشی، روایت‌های سفر، گفت‌وگوهای تخصصی، فیلم، سریال، انیمیشن، مسابقات گردشگری و محتوای دیجیتال، تصویری جامع، واقعی و جذاب از ظرفیت‌های گردشگری کشور به مخاطبان جهانی ارائه شود.مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، تشکیل کارگروه مشترک سیاست‌گذاری تولید محتوای بین‌المللی گردشگری با حضور نمایندگان معاونت گردشگری و معاونت برون‌مرزی صداوسیما را از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست برشمرد و گفت: این کارگروه می‌تواند ضمن تدوین سیاست‌های مشترک، بر فرآیند تولید محتوا نظارت کرده و زمینه تولید آثار حرفه‌ای، هماهنگ و متناسب با نیاز بازارهای هدف را فراهم آورد.



شجاعی در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان صداوسیما، تنها یک همکاری رسانه‌ای نیست، بلکه گامی راهبردی در مسیر تقویت برند ملی ایران، توسعه دیپلماسی عمومی و معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری کشور به افکار عمومی جهان به شمار می‌رود؛ مسیری که با تکیه بر تولید محتوای حرفه‌ای و روایت اصیل از ایران، می‌تواند جایگاه کشور را در بازارهای بین‌المللی گردشگری بیش از پیش ارتقا دهد.