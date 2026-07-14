مدیرکل میراثفرهنگی مازندران:
ثبت ملی آیین «دعوتین شیخ موسی (ره) و امامزاده عبدالله» در دستور کار است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از پیگیری روند ثبت ملی آیین مذهبی و سنتی «دعوتین شیخ موسی (ره) و امامزاده عبدالله» در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور خبر داد و گفت: پرونده این آیین در حال تکمیل است و پس از طی مراحل کارشناسی به شورای ثبت میراثفرهنگی ناملموس کشور ارائه میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین ایزدی ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با اعلام پیگیری ثبت ملی آیین «دعوتین شیخ موسی (ره) و امامزاده عبدالله» اظهار کرد: این آیین مذهبی و سنتی که هرساله با حضور گسترده مردم در روستای شیخ موسی، بخش بندپی شرقی شهرستان بابل برگزار میشود، از ظرفیتهای ارزشمند میراث ناملموس استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: پرونده ثبت میراث ناملموس این آیین از سوی واحد ثبت میراثفرهنگی در حال تکمیل است و پس از آمادهسازی مستندات و طی مراحل کارشناسی، برای بررسی و ثبت در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه آیینهای مذهبی و سنتی بخشی از هویت فرهنگی و سرمایههای معنوی هر منطقه هستند، تصریح کرد: شناسایی، مستندسازی و ثبت این آیینها از اولویتهای میراثفرهنگی استان است و ثبت آنها نقش مهمی در حفاظت، معرفی و انتقال این میراث به نسلهای آینده دارد.
ایزدی همچنین مشارکت و همراهی جوامع محلی را از عوامل مؤثر در صیانت از میراث ناملموس دانست و گفت: استمرار برگزاری آیین «دعوتین شیخ موسی (ره) و امامزاده عبدالله» و استقبال گسترده مردم منطقه، بیانگر جایگاه ریشهدار آن در فرهنگ بومی و باورهای دینی مردم بندپی شرقی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در پایان از همکاری مسئولان محلی، پژوهشگران و اهالی روستای شیخ موسی در گردآوری اسناد و مستندات این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیندهای کارشناسی، این آیین بهزودی در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور به ثبت برسد.
آیین «دعوتین شیخ موسی (ره) و امامزاده عبدالله روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در روستای شیخ موسی برگزار میشود.