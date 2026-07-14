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پرواز قناری منتشر شد

پرواز قناری منتشر شد
کد خبر : 1812990
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پرواز قناری؛ نوشته محمدرضا رهسپار (کاشانی) در ۸۸ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط نشر سرو منتشر و راهی بازار نشر شده است.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پرواز قناری؛ نوشته محمدرضا رهسپار (کاشانی) در ۸۸ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

پرواز قناری برش‌هایی از زندگی معلم شهید مرتضی شیرازی است که توسط مادر و همکلاسی‌ها و همرزمان مرتضی روایت شده است. مرتضی شیرازی متولد پیشوا است. جوانی شاداب و پر جنب و جوش و از عشق و علاقه‌ای که به جبهه و رزمندگان داشت؛ از همان ابتدای نوجوانی وارد بسیج شد و سرانجام به شهادت رسید. مرتضی ۹ سال مفقود بود و پس از آن در سال ۷۴ پیکرمطهر وی به شهرش بازگشت و در کنار بقعه مبارک امام زاده جعفر (ع) در خاک آرمید. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «چند سالی از خبر مفقود شدن مرتضی گذشته بود. نزدیک به ۹ سال! حدود یک ماه قبل از اینکه جنازه مرتضی برگردد نزدیک‌های سحر کنار میدان امام مقابل بانک ملی ایستاده بودم یک مینی بوس نزدیک میدان می‌شد از دور شناختم که مرتضی سرش را از شیشه بیرون آورده بود داد می‌زد: علی! علی! من اومدم دیدی برگشتم من اومدم…» 

این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۱۳۰هزارتومان منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.

 

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