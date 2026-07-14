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تاکید معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد بر ضرورت «نظارت و پیگیری» در اجرای برنامه‌های استانی

تاکید معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد بر ضرورت «نظارت و پیگیری» در اجرای برنامه‌های استانی
کد خبر : 1812931
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رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، ضمن تأکید بر لزوم تحقق رویکردهای تحولی، «باور قلبی به رسالت‌های قرآنی» و «تقویت نظارت و پیگیری» را دو رکن اصلی موفقیت در اجرای برنامه‌ها دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا ارباب سلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های ارزشمندی در مرکز عالی قرآن و عترت تدوین شده است، اظهار داشت: آنچه در مسیر اجرای این برنامه‌ها اهمیت راهبردی دارد، باور قلبی و اراده قوی مجریان نسبت به ماموریت‌ها است. اهتزاز پرچم قرآن افتخار بزرگی است که نصیب اهالی قرآن شده و شایسته است با هم‌افزایی حداکثری، در راستای تحقق دقیق مأموریت‌های ابلاغی گام برداریم. 

وی با یادآوری فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت نظارت مستمر، افزود: امام شهید (ره) همواره تأکید داشتند که در تحقق فرآیندها، «نظارت و پیگیری» امری ضروری است. تاثیر این دو مولفه در اجرای برنامه‌های استانی نیز مشهود است که رعایت آن نیازمند همت مضاعف مدیران استانی برای دستیابی به اهداف کلان قرآنی است. 

محوریت قرآن در تمامی فعالیت‌های فرهنگی گیلان

در ادامه این دیدار، سعید طاهری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های قرآنی و عترت این استان در سال گذشته، گفت: محور تمام کارهای فرهنگی و هنری مفاهیم و ارزشهایی است که قرآن کریم به ما رهنمود داده است. 

وی با اشاره به اهمیت ساختارسازی در اجرای برنامه‌ها، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه‌های استانی، گامی راهبردی و مهم در جهت توسعه و پایداری فعالیت‌های قرآنی در استان‌ها محسوب می‌شود. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پایان، از حمایت‌ها و هدایت‌های مرکز عالی قرآن و عترت و همچنین نظارت و پیگیریهای مدیران این مرکز در راستای اجرای کیفی برنامه‌های استان تشکر و قدردانی کرد.

 

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