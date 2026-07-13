به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، فرآیند مشارکت‌خواهی برای انتخاب مدیران کل دفاتر تخصصی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، امروز یکشنبه (۲۱ تیرماه) با حضور دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، دکتر زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری، مهندس عباس ناصری معاون هماهنگی و امور مجلس این نهاد و مدیران حوزه پژوهشی جهاددانشگاهی سراسر کشور برگزار شد.

منتظری در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قائد شهید امت، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جهاددانشگاهی در مقاطع مختلف، اظهار کرد: این بیانات همواره مسیر و تکلیف ما را روشن کرده است. جهاددانشگاهی یک مجموعه انقلابی است و اگر کسانی با اسلام، انقلاب و رهبری زاویه دارند، جایگاهشان در این نهاد نیست.

وی افزود: پیش از هر عنوان و جایگاهی، افتخار ما این است که عضو جهاددانشگاهی و حامل پرچم فرهنگ انقلاب اسلامی هستیم و وظیفه همه ما زنده نگه داشتن این فرهنگ در جهاددانشگاهی است.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به برگزاری نخستین فرآیند مشارکت‌خواهی برای انتخاب مدیران کل دفاتر تخصصی معاونت پژوهش و فناوری این نهاد، گفت: اجتماع امروز ما باید به عنوان نقطه عطفی در تاریخ حیات حوزه پژوهش جهاددانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت استفاده مناسب پژوهشگران از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی

وی با بیان اینکه کسانی که می‌توانند به پژوهش در این نهاد حیات ببخشند، مدیران گروه‌های پژوهشی هستند گفت: اگر این مدیران در سراسر کشور با روحیه جهادی حرکت نکنند، حوزه پژوهش جهاددانشگاهی به تدریج دچار رکود خواهد شد.

منتظری ادامه داد: جهاددانشگاهی امکانات و ظرفیت‌های فراوانی در نقاط مختلف کشور دارد که مدیران گروه‌های پژوهشی باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرده و آنها را به حرکت درآورند.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت الگوسازی در حوزه پژوهش، به نقش زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی در راه‌اندازی پژوهشکده رویان اشاره کرد و گفت: ایشان با تلاش و ازخودگذشتگی توانست یک مجموعه علمی اثرگذار را راه‌اندازی کند و نامی ماندگار از خود برجای بگذارد.

وی افزود: مدیران جهاددانشگاهی باید متناسب با شأن این نهاد انقلاب اسلامی و فرهنگ جهادی حرکت کنند و دیگران را نیز به حرکت درآورند. در کنار این موضوع، باید برای رفع مسائل و مشکلات محققان و پژوهشگران نیز تلاش جدی داشته باشیم.

منتظری تأکید کرد: مدیران گروه‌های پژوهشی سراسر کشور وظیفه دارند به عنوان افسران پیشگام پژوهش در جهاد حرکت کرده و پژوهش‌های این نهاد را در مسیر درست هدایت و رهبری کنند؛ چراکه اقدامات پژوهشی باید در نهایت به رفع مسائل و مشکلات کشور منجر شود.

ضرورت کاهش ضوابط دست‌وپاگیر و تقویت آزادی عمل پژوهشگران

وی با تأکید بر ضرورت تحول در فرآیندهای پژوهشی جهاددانشگاهی، اظهار کرد: باید حوزه پژوهش را از ضوابط و مقررات دست‌وپاگیر آزاد کنیم و مراحل تصویب و زمان انجام پروژه‌ها را به حداقل برسانیم.

رئیس جهاددانشگاهی افزود: باید روش‌های جهادی را در پیش بگیریم، به علایق پژوهشی محققان احترام بگذاریم و اجازه دهیم پژوهشگر مسیر تحقیق خود را طی کند تا نتایج آن به دانش بومی تبدیل شود.

تأکید بر تولید علمی واقعی و پرهیز از بزرگ‌نمایی دستاوردها

منتظری با اشاره به وجود حدود ۷۰۰ عضو هیئت علمی در جهاددانشگاهی گفت: از این تعداد حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر تولید علمی شاخص دارند و باید تلاش کنیم این ظرفیت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه پژوهشگران باید مقاله‌های علمی خود را در سطح بین‌المللی منتشر کنند، افزود: از بزرگ‌نمایی دستاوردها نیز باید پرهیز کنیم. در تحقیق و پژوهش لازم نیست همواره بلندگو در دست بگیریم و اعلام کنیم؛ بلکه بلندگوی ما باید تولیدات علمی، دانش و فناوری باشد.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر نیاز حوزه پژوهش به یک حرکت جدی و تحول‌آفرین، خاطرنشان کرد: نباید صرفاً از پژوهشگر انتظار داشته باشیم که برای مجموعه درآمدزایی کند، اما انتظار داریم وظایف اصلی خود در حوزه پژوهش را به‌درستی انجام دهد.

حرکت به سمت مرجعیت علمی با تکیه بر ظرفیت‌های جهاددانشگاهی

منتظری با ابراز امیدواری از اینکه برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی در حوزه پژوهش، زمینه‌ساز تقویت مرجعیت علمی و نقش‌آفرینی بیشتر جهاددانشگاهی در این عرصه شود، اظهار کرد: نباید خودمان را دست‌کم بگیریم؛ باید ببینیم چه انتظاراتی از این نهاد وجود دارد و متناسب با این انتظارات و همچنین بیانات رهبر شهید انقلاب در حوزه پژوهش حرکت کنیم.

ضرورت تغییر نگاه به پژوهش برای دستیابی به جهش علمی

منتظری با اشاره به بیش از ۴۰ سال تجربه جهاددانشگاهی در حوزه تحقیق و پژوهش، اظهار کرد: این تجربه در داخل و خارج از جهاددانشگاهی نشان می‌دهد که باید نگاه خود را به امر تحقیق و پژوهش در این نهاد تغییر دهیم و با رویکردی جدید به این حوزه بنگریم؛ چراکه هدف ما دستیابی به جهش علمی در گروه‌های پژوهشی است.

مشارکت اعضا، مبنای انتخاب مدیران جهاددانشگاهی

رئیس جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اصل مشارکت اعضا در فرآیند انتخاب مدیران، گفت: در این فرآیند همه برنده هستند و بازنده‌ای وجود ندارد؛ مهم این است که اعضا بدانند برای دیدگاه‌ها و نظرات آنان احترام و اهمیت قائل هستیم و با بهره‌گیری از خرد جمعی می‌توان آینده بهتری برای جهاددانشگاهی رقم زد.

وی با بیان اینکه از ابتدای شکل‌گیری جهاددانشگاهی، اصل بر انجام کار جمعی بوده و همه پیشرفت‌های این نهاد حاصل همین رویکرد است، افزود: مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌ها یکی از کلیدهای اصلی پیشرفت جهاددانشگاهی و کشور است. مدیریت دستوری و عمودی در جهاددانشگاهی پاسخ نمی‌دهد و کار در این نهاد باید با ایمان، انگیزه و تلاش انجام شود.

منتظری با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات در برخی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی اظهار کرد: باید گفتمان و ایده نهفته در این شیوه را ترویج کنیم تا فرهنگ مشارکت در اداره جهاددانشگاهی بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: براساس ضوابط، معاون پژوهش و فناوری پس از بررسی نتایج مشارکت و سایر صلاحیت‌ها، افراد منتخب را برای تائید صدور حکم به بنده معرفی خواهند کرد.