بزرگداشت حکیم محمد بن موسی خوارزمی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با فرا رسیدن روز بزرگداشت ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی، آیین ویژهای را در فضای مجازی با عنوان «پیوند فرهنگ و فناوری در تمدن ایرانی و اسلامی» دوشنبه بیست و دوم تیرماه 1405 برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، در نشست «پیوند فرهنگ و فناوری در تمدن ایرانی و اسلامی» که ساعت 15:00 آغاز میشود، بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی، رسول رسولیپور عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و محمود شالویی درباره جایگاه و اهمیت «خوارزمی» در جهان فرهنگ، علم و فناوری به ایراد سخن خواهند پرداخت.
علاقهمندان و پژوهشگران میتوانند برای بهرهمندی از این نشست علمی، به صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیامرسان «بله» و سکوی «آپارات»، همچنین پایگاه اطلاع رسانی انجمن مراجعه نمایند.
پیوندهای این همایش در فضای مجازی به شرح زیر اند: بله: https: //ble. ir/anjomanasarmafakherآپارات: www. aparat. com/mafakherefarhangi