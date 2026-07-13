پخش زنده والیبال نشسته ایران و ژاپن در شبکه ورزش

به گزارش یلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز دوشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۳، دیدار دو تیم ایران و ژاپن را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی به صورت مستقیم پخش می کند.

لازم به ذکر است که تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع فهرمانی وارد مسابقات قهرمانی جهان شده است. در پایان این دوره از مسابقات هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ٢٠٢٨ می شوند.