نسخه الکترونیکی «فرهنگ جامع تماشاخانههای ایران» منتشر شد
نسخه الکترونیک «فرهنگ جامع تماشاخانههای ایران» به کوشش ناصر حبیبیان و غزال رحمانپور منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه ٢۶ جلدی «فرهنگ جامع تماشاخانههای ایران» به کوشش ناصر حبیبیان و غزال رحمانپور، بین سالهای ۱۳۹۴ تا ١٣٩٨ به انجام رسیده و در سالهای ١٣٩٧ و ۱۳۹۸ توسط انتشارات نمایش منتشر شده است.
بنا به اهمیت این مجموعه و اتمام نسخههای چاپی آن، در حال حاضر هشت جلد نخست آن در پلتفرم فیدیبو منتشر و در دسترس عموم علاقهمندان قرار دارد و نسخههای الکترونیکی جلدهای دیگر آن نیز به زودی عرضه میشود.
«فرهنگ جامع تماشاخانههای ایران»، جامعترین پژوهش در زمینه اطلاعات سالنهای تئاتر کشور است و تاکنون پژوهشی با این وسعت، وجود نداشته است. این مجموعه به تفکیک هر استان شامل معرفی امکانات و تالارهای نمایشی فعال و غیرفعال است و در این میان به شکل ویژه تالارهای فعال هر استان مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این مجموعه ابعاد، نقشهها و پلان هر سالن، امکانات و تجهیزات فنی شامل: صوت، نور و تصویر، ظرفیت مخاطب و غیره به همراه عکسهای دقیقی از بخشهای مختلف هر سالن منتشر شده است.
این مجموعه، اطلاعاتی مناسب و کاربردی در اختیار مدیران فرهنگی و هنری، کارگردانان، طراحان صحنه و نور، تهیه کنندگان، پژوهشگران و سایر علاقهمندان تئاتر قرار میدهد.
در حال حاضر نسخههای الکترونیکی مربوط به اطلاعات تالارهای نمایشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، اصفهان، ایلام، چهار محال و بختیاری و شهرستانهای استان تهران در فیدیبو منتشر شده است.
انتشارات نمایش با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران از جمله ناشران قدیمی و تخصصی هنرهای نمایشی است که تاکنون بیش از ششصد عنوان کتاب در حوزههای مختلف تئاتر منتشر کرده است.