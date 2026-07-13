کوچ تابستانی ایرانیها به جادههای خنک؛
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور: غرب و شمالغرب، مقاصد جدید سفرهای تابستانی میشوند
فصل سفرهای تابستانی آغاز شده و به نظر میرسد نقشه سفر ایرانیان امسال تا حدی دستخوش تغییر شود. در حالی که گیلان و مازندران همچنان در صدر مقاصد سنتی سفر قرار دارند، گرمای هوا در بسیاری از نقاط کشور و نزدیک شدن به ایام اربعین، غرب و شمالغرب ایران را به کانون جدید سفرهای تابستانی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برآوردهای ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور نشان میدهد که در هفتههای آینده، استانهایی مانند اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، همراه با کردستان، کرمانشاه، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، با افزایش قابل توجه ورود مسافران روبهرو خواهند شد.
هانی رستگاران، دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور، در همین رابطه به ایلنا گفت: سفرهای تابستانی همچون سالهای گذشته انجام خواهد شد، اما پیشبینی ما این است که با افزایش دما در بسیاری از نقاط کشور، تمایل مردم به سفر به مناطق خنکتر، بهویژه در غرب و شمالغرب کشور، بیشتر شود.
تغییر تدریجی نقشه سفر
به گفته رستگاران، اگرچه گیلان و مازندران همچنان از مهمترین مقاصد سنتی سفر در ایران به شمار میروند و در تمامی فصول سال میزبان گردشگران هستند، اما روند ترددها نشان میدهد که در دو هفته آینده، بخشی از جریان سفر به سمت استانهای شمالغربی کشور تغییر مسیر خواهد داد.
وی گفت: اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در کنار استانهایی مانند همدان، کردستان، کرمانشاه و ایلام، در هفتههای آینده از مقاصد پرمخاطب سفر خواهند بود. این روند از دو هفته آینده آغاز میشود و تا اواخر مردادماه ادامه خواهد داشت.
این تغییر در الگوی سفر، در سالهای اخیر نیز تا حدی مشاهده شده است. افزایش دمای هوا در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، در کنار توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی جاذبههای طبیعی و ییلاقی غرب و شمالغرب ایران، باعث شده است استانهایی که زمانی در حاشیه جریان اصلی گردشگری قرار داشتند، اکنون به مقاصدی پرطرفدار تبدیل شوند.
عامل دیگری که بر الگوی سفرهای تابستانی امسال تأثیر میگذارد، نزدیک شدن به ایام اربعین است و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور گفت: بخشی از موج سفرهای مردادماه به سمت مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور هدایت خواهد شد.
استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان، علاوه بر برخورداری از آبوهوای خنکتر نسبت به بسیاری از مناطق کشور، در مسیر تردد زائران اربعین نیز قرار دارند و همین موضوع میتواند بر حجم سفرها و ضریب اشغال مراکز اقامتی آنها تأثیر بگذارد.
رستگاران با اشاره به تجربه هفتههای اخیر گفت: در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب، ضریب اشغال هتلها در قم به ۱۰۰ درصد رسید و در خراسان رضوی نیز به حدود ۸۵ درصد افزایش یافت. در تهران نیز رشد محسوسی در میزان اشغال مراکز اقامتی مشاهده شد.
به گفته وی، اکنون با آغاز سفرهای تابستانی، انتظار میرود ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی در استانهای خنکتر کشور نیز افزایش یابد.
تابستان؛ فصل ۱۵ تا ۲۰ میلیون سفر
آمارهای ستاد هماهنگی خدمات سفر نشان میدهد که در سالهای گذشته، در هر ماه از فصل تابستان به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون سفر در کشور ثبت شده است. اما اینکه تابستان امسال چه تعداد سفر در کشور انجام شود، هنوز به طور قطعی قابل پیشبینی نیست.
رستگاران گفت: شرایط اقتصادی و وضعیت جوی میتواند بر الگوی سفر تأثیر بگذارد. اینکه خانوادهها امسال یکبار، دو بار یا چند نوبت سفر بروند، بر تعداد نهایی سفرها اثر خواهد گذاشت و برای ارزیابی دقیقتر باید دادههای تیرماه را بررسی کنیم.
پیشبینیها نشان میدهد که با کاهش نسبی دمای هوا در شهریور، بار دیگر بخشی از جریان سفر به سمت مقاصد سنتی کشور بازخواهد گشت.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور گفت: با کاهش دما در شهریور، دوباره شاهد افزایش سفرها به مقاصد سنتی شمال و جنوب کشور خواهیم بود و برنامهریزیها نیز به سمت مدیریت جادههای پرمخاطبتر خواهد رفت.
تابستان امسال، اگرچه هنوز در آغاز راه قرار دارد، اما نشانهها از تغییری تدریجی در جغرافیای سفرهای ایرانیان حکایت میکند؛ تغییری که میتواند استانهای خنکتر غرب و شمالغرب کشور را به ستارگان جدید گردشگری تابستانی ایران تبدیل کند، در حالی که نزدیک شدن به اربعین نیز بر حجم ترددها در این مسیرها خواهد افزود.