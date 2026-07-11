بررسی چالشهای ۲۵ سال پژوهش در حوزه انسجام اجتماعی در اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی
اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی با مرور نظاممند پژوهشهای ۲۵ سال اخیر در حوزه انسجام اجتماعی، چهار چالش اساسی این مطالعات را تشریح و بر ضرورت همافزایی نخبگان برای تدوین تعریف، مدل مفهومی و شاخصهای بومی این حوزه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی جهاددانشگاهی، اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی در گزارشی تحلیلی، روند پژوهشهای انجامشده در حوزه انسجام اجتماعی طی ۲۵ سال گذشته را بررسی و اعلام کرد که با وجود گسترش مطالعات آکادمیک از سال ۱۳۷۸ تاکنون، این حوزه همچنان از نبود تعریفی عملیاتی و بومی که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه ایرانی باشد، رنج میبرد.
بر اساس این گزارش، بررسی تطبیقی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد چهار چالش اصلی در این حوزه وجود دارد؛ فقدان تحلیل منسجم از روند تحول پژوهشها، شکاف میان مطالعات نظری و نیازهای عملیاتی کشور، نبود چارچوب بومی برای تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی و غلبه روشهای کمّی بر پژوهشها که شناخت عمیق این پدیده را با محدودیت مواجه کرده است.
اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر توجه بیشتری به موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، شفافیت حکمرانی، کیفیت محیط زندگی و عوامل ساختاری مؤثر بر انسجام اجتماعی شده است، تأکید کرد که این تغییر رویکرد، زمینه مناسبی برای حرکت به سوی پژوهشهای کاربردیتر و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیتهای جامعه ایرانی فراهم کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که عبور از رویکردهای انتزاعی و دستیابی به الگوی عملیاتی انسجام اجتماعی، بدون مشارکت و همافزایی استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کنشگران حوزههای مختلف علمی و اجرایی امکانپذیر نخواهد بود.
بر همین اساس، اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی از همه استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان دعوت کرد تا در فرآیند تدوین تعریف بومی، مدل مفهومی بومی و شاخصهای بومی انسجام اجتماعی مشارکت کنند تا زمینه تدوین نقشهراهی علمی، عملیاتی و مبتنی بر شواهد برای تقویت انسجام اجتماعی در کشور فراهم شود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام همکاری میتوانند به پایگاه اینترنتی csctt. acecr. ac. ir مراجعه کرده یا از طریق شمارههای ۰۹۳۶۲۳۵۷۹۹۹ و ۰۲۱-۶۶۷۲۳۸۱۸، صفحه اینستاگرام csctt. ir@، نشانی پست الکترونیکی csctt@acecr. ac. ir و یا مراجعه حضوری به اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی، واقع در تهران، خیابان نوفللوشاتو، خیابان هانری کربن، پلاک ۲۴، ساختمان کوثر، طبقه سوم، با این اندیشکده در ارتباط باشند.