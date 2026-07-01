تدارک ویژه معاونت سیما برای پوشش مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید از روز جمعه ۱۳ تیرماه در مصلای بزرگ تهران آغاز می‌شود تا شیفتگان، ارادتمندان و دلسوختگان، وداعی تلخ و تاریخی با امام و ولی‌فقیه زمان خویش داشته باشند.

این آیین که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین مراسم‌های وداع در جهان اسلام یاد می‌شود، در شهرهای تهران، قم، مشهد مقدس و همچنین کشور عراق برگزار خواهد شد و رسانه ملی با تمامی ظرفیت‌های خود، این رویداد عظیم را برای مخاطبان داخلی و بین‌المللی پوشش خواهد داد.

معاونت سیما مسئولیت کلی پوشش رسانه‌ای این مراسم را برای تمامی بخش‌های سازمان بر عهده دارد. در این میان، مرکز تولید و فنی سیما به عنوان بازوی اجرایی معاونت سیما، مأموریت پوشش کامل و همه‌جانبه این رویداد بزرگ را بر عهده گرفته است.

در همین راستا، طی روزهای گذشته، نشست‌های هماهنگی و پیگیری به صورت شبانه‌روزی در مرکز تولید و فنی سیما برگزار شده است تا تمامی تمهیدات فنی، اجرایی و رسانه‌ای برای پوشش هرچه شایسته‌تر این مراسم فراهم شود و این رویداد مهم در گستره‌ای جهانی در معرض دید دوستداران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

معاونت سیما همچنین با تولید و پخش ده‌ها میان‌برنامه، موشن‌گرافی، نماهنگ، تیزرهای اطلاع‌رسانی و فراخوان‌های عمومی، زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم در این مراسم را فراهم کرده است. علاوه بر این، استودیوهای ویژه‌ای در نقاط مختلف برای تولید برنامه‌های زنده، گفت‌وگوهای کارشناسی و انعکاس حاشیه‌های مراسم پیش‌بینی شده است.

پوشش ویژه رسانه ملی از این مراسم از روز جمعه ۱۲ تیرماه آغاز خواهد شد و شبکه‌های مختلف سیما با تغییر در کنداکتور عادی خود، به صورت ۲۴ساعته به انعکاس ابعاد مختلف این رویداد خواهند پرداخت. در این میان، شبکه مستند نیز با پخش مستندهای مرتبط با جریان رهبری و رویدادهای مرتبط، بخش ویژه‌ای را به این مناسبت اختصاص داده است.

برنامه‌های شبکه‌های سیما برای پوشش این مراسم بدین شرح است:

**** شبکه یک سیما

ویژه برنامه «آقای شهید ایران» به مدت ۸ روز از جمعه ۱۲ تیر تا جمعه ۱۹ تیرماه از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

شبکه یک سیما به منظور پوشش مراسم وداع، بدرقه و خاکسپاری آقای شهید ایران قدس الله نفسه الزکیه، به مدت یک هفته جدول پخش خود را به این مراسم اختصاص خواهد داد.

در این ویژه برنامه، علاوه بر پخش زنده مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران، قم، مشهد و در کشور عراق، میان‌برنامه‌ها و بخش‌های متنوعی تدارک دیده شده است. این بخش‌ها شامل پخش مستند، نماهنگ، دعوت از مهمانان داخلی (مسئولان، خانواده شهدا، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری، شعرا و…) و مهمانان بین‌المللی برای تبیین افکار و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب، معرفی وجوه مختلف شخصیت ممتاز جهانی و امتی ایشان و مشاهداتشان از ویژگی‌های شخصیتی این رهبر بزرگ خواهد بود.

سامانه پیامکی طرح ختم جمعی قرآن کریم در ایام بدرقه رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه با شماره ۳۰۰۰۰۱۴ راه‌اندازی شد.

علاقمندان برای شرکت در این طرح می‌توانند با ارسال عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۰۱۴ یک صفحه از قرآن را دریافت و با تلاوت آن در این حرکت معنوی سهیم شوند.

در صورت ارسال مجدد عدد ۱ به همان سرشماره، صفحه دیگری اعلام می‌شود.

پویش پیام‌های صوتی و صدای ضبط شده مردم ایران برای وداع و بدرقۀ رهبر شهید در شبکه یک راه اندازی شد.

این پویش با محور رجزهای حماسی، تکبیرهای «الله‌اکبر»، پیام‌های احساسی و شعرخوانی خواهد بود و پیام‌های صوتی، روزانه در چند نوبت از شبکه یک پخش خواهد شد.

جاماندگان از بدرقه هم می‌توانند با صدای خود در این وداع تاریخی حضور داشته باشند.

علاقمندان می‌توانند پیام‌های صوتی خود را از طریق تمامی شبکه‌های اجتماعی به نشانی @TaminTV1 ارسال کنند.

**** شبکه دو سیما

همزمان با برگزاری مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، شبکه دو سیما با بازنگری در جدول پخش برنامه‌ها از ۱۳ تیرماه، با ویژه‌برنامه «زمانه» و مجموعه‌ای از برنامه‌های مختلف، همراه لحظه‌های سوگواری ملت بزرگ ایران خواهد بود.

در پی شهادت جانسوز اسوه ایثار حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، شبکه دو سیما با تغییر رویکرد برنامه‌های خود، کنداکتور هفته آینده را به بازتاب ابعاد شخصیتی آن فقید سعید و انعکاس حضور حماسی مردم در مراسم تشییع اختصاص داده است.

بر اساس این تغییرات، از روز شنبه ۱۳ تیرماه، پخش سریال‌های نمایشی شبکه متوقف شده و فضای آنتن به پخش زنده مراسم و تحلیل سیره رهبر شهید اختصاص می‌یابد.

ویژه‌برنامه «زمانه» به عنوان اصلی‌ترین برنامه شبکه، از صبح تا شب با حضور میهمانان ویژه، تحلیل‌گران و کارشناسان برجسته، به پوشش زنده ابعاد این مراسم می‌پردازد. در دل این برنامه، مجلات تصویری پرمخاطب «صبحانه ایرانی» و «عصر خانواده» نیز با تغییر ساختار و محتوا، به‌طور ویژه و با اختصاص زمان چندساعته، به تبیین نقش محوری رهبر شهید در انسجام ملی و ترویج فرهنگ ایثار خواهند پرداخت.

همچنین، مجموعه برنامه‌های تأمینی شامل نماهنگ‌های سوگوارانه، کلیپ‌های حماسی و مستندهای ویژه درباره زندگی و مجاهدت‌های آن رهبر فقید، برای پخش در فواصل برنامه‌های زنده در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است برنامه «پدر امت» نیز طبق روال پیش‌بینی‌شده، با نگاهی به سیره مدیریتی و اخلاقی رهبر شهید، تقدیم مخاطبان خواهد شد.

**** شبکه سه سیما

شبکه سه در راستای تشییع پیکر رهبر عزیز کشورمان و خانواده گرامی‌شان از غروب روز جمعه ۱۲ تیرماه برنامه‌هایی تدارک دیده است که بر روی آنتن می‌برد. از جمله برنامه «میداندار» با اجرای نصیری و امینیان است که در این برنامه آیتم‌های موسیقی، سرود و تواشیح با موضوع مقاومت مردم ایران، جبهه مقاومت و شخصیت رهبر شهیدمان را در بر می‌گیرد.

استودیوی بین المللی در شبکه ایجاد شده که در آن مصاحبه‌های مردمی از کشورهای مختلف با موضوع رهبری شهید و همچنین با دعوت از کارشناسان و مهمانان خارجی در مورد شخصیت عظیم الشان رهبر شهید انقلاب صحبت خواهد شد.

شبکه سه از روز جمعه ۱۲ تیر تا جمعه ۱۹ تیر تمامی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید را در تمامی شهرها به صورت زنده پوشش می‌دهد.

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه واحد سیار شبکه در خیابان‌های نواب، آزادی و میدان انقلاب حضور دارد.

برنامه‌های «سمت خدا»، «در آستان خورشید» و «مخاطب خاص» نیز با توجه به تشییع پیکر رهبر شهید به صورت ویژه پخش می‌شود.

**** شبکه چهار سیما

ویژه‌برنامه «مشهد تا مشهد» در بدرقه رهبر شهید از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه «مشهد تا مشهد» در قالب‌های متنوع برنامه‌سازی، ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و سیره رهبر شهید را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

میزگردهای تخصصی و اندیشه‌محور با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برای بررسی دیدگاه‌ها و چارچوب‌های نظری رهبر شهید، بازخوانی آثار مکتوب ایشان و تبیین نگاه ایشان به موضوعاتی همچون جوانان، دین، خانواده، جامعه، علم و فناوری.

گعده‌های صمیمانه فرهنگی و ادبی با حضور شاعران، نویسندگان، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی به منظور مرور ابعاد شخصیتی و فرهنگی رهبر شهید.

میز ویدئوکست با محوریت بازخوانی اشعار، دل‌نوشته‌ها و پیام‌های جامعه نخبگانی علمی، فرهنگی و هنری، همچنین بازتاب پیام‌های مخاطبان و پخش گفت‌وگوهای مردمی.

تریبون علمی برای ارائه و معرفی مقالات، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی مرتبط با اندیشه، سیره و شخصیت رهبر شهید انقلاب.

پخش و تحلیل مستندهای مرتبط با حضور تاریخ‌پژوهان، جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه تاریخ معاصر، با هدف بازخوانی دوره‌های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی رهبر شهید، از دوران ریاست جمهوری تا دوران رهبری.

علاوه بر این، شبکه چهار سیما پوشش زنده مراسم را در دستور کار دارد و در کنار آن، مجموعه‌ای از نماهنگ‌ها، سخنرانی‌ها، مستندهای ویژه و سایر تولیدات مرتبط نیز در کنداکتور این شبکه قرار گرفته است.

**** شبکه نسیم

در این ایام، برنامه «نسیم‌آوا» با پخش موسیقی‌ها، سرودها و قطعات متناسب با حال و هوای مراسم، فضای همدلی و سوگواری مخاطبان را همراهی خواهد کرد.

برنامه «درنگ» نیز با حضور در میان جمعیت عزاداران، ضمن پوشش میدانی مراسم، از طریق گفت‌وگو با شرکت‌کنندگان، احساسات، خاطرات و روایت‌های مردمی از وداع با رهبر شهید را به تصویر خواهد کشید.

«به یاد پدر» از دیگر تولیدات ویژه شبکه نسیم است که در قالب بخش‌های کوتاه، به بازخوانی خاطرات، روایت‌ها و ناگفته‌هایی از زندگی، سیره و منش رهبر شهید اختصاص دارد.

برنامه «قرار» نیز با بهره‌گیری از تولیدات فضای مجازی، مجموعه‌ای از آثار منتخب با محوریت شخصیت رهبر شهید، حماسه حضور مردم در مراسم و همچنین مقاومت ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی را روی آنتن خواهد برد.

همچنین برنامه «بوم خاکی» با نگاهی هنری، جلوه‌هایی از حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید را در قالب تصاویر، روایت‌ها و آثار تصویری به نمایش خواهد گذاشت.

**** شبکه آموزش سیما

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» از شنبه تا چهارشنبه ۱۳ تا ۱۷ تیرماه هر روز ساعت ۹ صبح با موضوعات زن در نگاه رهبر شهید، منظومه تربیتی رهبر شهید، تربیت کودک از نگاه رهبر شهید، خانواده از نگاه رهبر شهید و نگاهی بر اندیشه فرهنگی رهبر شهید روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، به ترتیب زهرا سادات نیری‌پور، امین نوری، سجاد مهدیزاده، محمد قائمی و محسن جوهری به تبیین ابعاد مختلف اندیشه‌های فرهنگی و تربیتی رهبر شهید می‌پردازند.

همچنین شبکه آموزش در این هفته مستندهای «غیررسمی ۳» و «غیررسمی ۵»، «خانه امین»، «شهید سرمد»، «آقاجان»، «در میان ایل»، «زندگی اینجاست…»، «در لباس سربازی»، «راز هرمز»، «پرچمداران»، «تغییر مأموریت»، «روزی که با تو بوده‌ام»، «هزار و یک انقلاب» و مجموعه مستندهای کوتاه «آن او» را در ساعت‌های مختلف پخش می‌کند. این مستندها با روایت‌هایی از حضور رهبر شهید در دفاع مقدس، دیدارهای مردمی، حمایت از پیشرفت‌های علمی و فناوری، تقویت توان دفاعی کشور، زندگی خانوادگی و اندیشه‌های فرهنگی و انقلابی ایشان، تصویری جامع از ابعاد مختلف شخصیت و سیره رهبر شهید ارائه می‌کنند.

**** شبکه قرآن و معارف سیما

تلاوت‌های روح‌بخش قرآن کریم از کنار پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای تهران محل برگزاری مراسم وداع، به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت. همچنین این تلاوت‌ها در قالب برنامه‌های تأمینی و بخش‌های ویژه نیز در ساعات مختلف پخش می‌شود تا مخاطبان در سراسر کشور بتوانند در فضای معنوی این مراسم سهیم باشند.

شبکه قرآن برنامه زنده «یاد خدا» را ساعت ۱۸:۱۵ از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) روی آنتن می‌برد. این برنامه با حضور علما، استادان حوزه و کارشناسان مذهبی، به تبیین جایگاه اثرگذار رهبرشهید در اعتلای ارزش‌های اسلامی خواهد پرداخت.

از دیگر ویژه‌برنامه‌های این ایام، «شبستان» است که ساعت ۲۰ به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش خواهد شد. این برنامه با سخنرانی علما، قرائت دعا، مداحی و آیین‌های سوگواری، فضایی معنوی را برای همراهی مخاطبان با مراسم عزاداری فراهم می‌کند.

در بخش برنامه‌های روزانه نیز برنامه صبحگاهی «آیه» هر روز ساعت ۱۰:۳۰ با پوشش زنده تصاویر مراسم وداع و تشییع روی آنتن خواهد رفت.

برنامه گفت‌وگومحور «آرمان» هم در روزهای زوج ساعت ۲۱:۳۰ پخش می‌شود. این برنامه با حضور کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران، ابعاد مختلف شخصیتی، مدیریتی، فرهنگی، قرآنی و رهبری رهبر شهید را مورد بررسی قرار داده و نقش موثر ایشان در تحولات اجتماعی و دینی را واکاوی می‌کند.

همچنین برنامه «دوران» در روزهای فرد ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود. این برنامه روایتگر پیوند ناگسستنی مردم و جبهه مقاومت است و با مرور فعالیت قرارگاه‌های مردمی، موکب‌های خدمت‌رسان و جلوه‌های همدلی و حضور مردمی، تصویری از مشارکت عمومی در این روزهای تاریخی ارائه می‌دهد.

در این راستا، برنامه «عهد» در روزهای پنجشنبه و جمعه، ساعت ۲۱:۳۰ با پخش زنده تصاویر مراسم وداع، تشییع و تدفین، حال و هوای این آیین‌های باشکوه را برای مخاطبان سراسر کشور منعکس خواهد کرد.

شبکه قرآن و معارف سیما برای گروه سنی کودک و نوجوان نیز برنامه ویژه‌ای تدارک دیده است. عوامل برنامه «منم بچه مسلمان» از روز شنبه تا پنجشنبه، هر روز ساعت ۱۰ صبح با حضور در موکب مستقر در مصلی تهران، میزبان کودکان خواهند بود.

از دیگر اقدامات فرهنگی این شبکه، برگزاری پویش ملی ختم قرآن کریم به نیت رهبر قرآنی شهید است. این پویش با مشارکت مردم، قاریان، حافظان قرآن و علاقه‌مندان به کلام وحی در سراسر کشور برگزار می‌شود و فرصتی برای اهدای ثواب ختم قرآن به روح بلند این شهید فراهم می‌آورد.

در بخش مستند نیز فیلم مستند «زندگی اینجاست» همزمان با سالروز وفات پدر رهبر شهید در روز دوشنبه ساعت ۱۴:۴۵ پخش خواهد شد. این مستند با روایت بخش‌هایی از زندگی و خانواده رهبر شهید، تلاش می‌کند تصویری مستند از سیره و سبک زندگی ایشان ارائه دهد.

علاوه بر این، شبکه قرآن در فاصله میان برنامه‌ها با پخش تلاوت‌های فاخر قرآن کریم، ادعیه‌های آسمانی، مرثیه‌سرایی و مداحی، همراه با تصاویر زنده از مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، فضای آنتن خود را متناسب با حال و هوای عزاداری تنظیم کرده است.

این ویژه‌برنامه‌ها با هدف انعکاس گسترده حضور مردم، پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید، تقویت همبستگی ملی و ایجاد فضایی معنوی برای مخاطبان شبکه قرآن و معارف سیما در روزهای برگزاری مراسم روی آنتن خواهند رفت.

**** شبکه مستند

شبکه مستند سیما در ایام وداع و تشییع رهبر شهید، با تغییر در جدول پخش خود، مجموعه‌ای گسترده از مستندهای مرتبط با زندگی، سیره، اندیشه و فعالیت‌های رهبر شهید را روانه آنتن خواهد کرد.

در این ایام، حدود ۱۵۰ مستند با موضوعات مختلف مرتبط با رهبر شهید برای پخش آماده شده است که علاوه بر شبکه مستند، از دیگر شبکه‌های سیما نیز پخش خواهد شد.

از جمله آثار شاخص این شبکه، مستند ویژه «روایت آقا» است که از شنبه ۱۳ تا دوشنبه ۱۵ تیرماه، هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

همچنین شبکه مستند برای نخستین‌بار، مجموعه‌ای از مستندهای سفرهای استانی رهبر شهید را از شنبه ۱۳ تا جمعه ۱۹ تیرماه، هر شب ساعت ۲۳ پخش خواهد کرد. مستندهای «شهید سرمد»، «در میان ایل»، «صد قافله دل»، «آقاجان» و «آن یار سفر کرده» از جمله آثار این بخش هستند که نخستین نمایش تلویزیونی خود را از شبکه مستند تجربه می‌کنند.

مجموعه مستندهای «غیررسمی» نیز در هفت قسمت، هر شب ساعت ۲۰ روی آنتن خواهد رفت و به روایت زوایای کمتر دیده‌شده‌ای از زندگی و سیره رهبر شهید می‌پردازد.

علاوه بر این، مستندهای «عاشق خمینی»، «هزار زخم و یک مرهم»، «روزی که با تو بودم» و «ضیاءالدین» هر شب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش خواهند شد.

در ساعت ۱۸:۳۰ نیز جدول پخش شبکه مستند به آثار ویژه این مناسبت اختصاص یافته است؛ به‌گونه‌ای که از شنبه ۱۳ تا دوشنبه ۱۵ تیرماه، مستند «در لباس سربازی» روی آنتن می‌رود و از سه‌شنبه ۱۶ تا پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه نیز مجموعه «روایت رهبری» پخش خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۸:۳۰، مستند «ترانه بازگشت» با موضوع دیدار رهبر شهید با شاعران و نویسندگان عرب‌زبان حوزه مقاومت، به عنوان یکی از آثار ویژه این مناسبت از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

**** شبکه امید

همزمان با برگزاری آیین‌های بزرگداشت و تشییع قائد شهید، ویژه‌برنامه «اشاره» از شنبه ۱۳ تیرماه تا جمعه ۱۹ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴، به‌صورت زنده از شبکه امید پخش می‌شود.

این برنامه با رویکردی تحلیلی و روایت‌محور، تلاش می‌کند ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و میراث ماندگار این شهید والامقام را برای مخاطبان نوجوان و جوان بازخوانی کند.

«اشاره» در قالب گفت‌وگو، روایت، تحلیل و مرور خاطرات، به بررسی ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی قائد شهید و تأثیر اندیشه و منش او بر نسل امروز می‌پردازد.

**** شبکه کودک

برنامه «سر سفره خدا» از جمعه ۱۲ تا جمعه ۱۹ تیر ماه به صورت زنده از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ به پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در شبکه کودک می‌پردازد.

**** شبکه نمایش

فیلم‌های «شکارچی شنبه»، «نغمه»، «آخرین دعوت»، «اشک هور»، «هیام»، «غریب»، «مسافر ری»، «از کرخه تا راین»، «زخم زیتون»، «ایستاده در غبار»، «پرده نشین»، «اخت الرضا»، «چشمهای آبی زهرا»، «ویلایی ها»، «معصومیت از دست رفته»، «امام علی (ع)»، «هفت سنگ»، «خداحافظ رفیق»، «خوشید شب»، «ولایت عشق»، «بازمانده»، «پرواز در شب»، «طفلان مسلم»، «شیار ۱۴۳»، «کفر قاسم»، «موقعیت مهدی»، «یلدا» و «کارو» از شنبه تا جمعه ۱۳ تا ۱۹ تیر ماه در ساعت‌های ۱۷.۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**** شبکه تماشا

شبکه تماشا، به مناسبت آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، از ۱۲ تا ۱۹ تیرماه جدول پخش ویژه‌ای را برای مخاطبان خود در نظر گرفته است. از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ سریال «دو نیمه ماه»، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ سریال «هاتف»، از ساعت ۲۰ تا ۲۱ سریال اپیزودی «سرو سپید سرخ»، از ساعت ۲۱ تا ۲۲ سریال اپیزودی «در قصه‌ها زندگی می‌کنند»، از ساعت ۲۲ تا ۲۳ سریال اپیزودی «قصه‌های تبیان» و از ساعت ۲۳ تا ۲۴ نیز سریال اپیزودی «مادران» روی آنتن شبکه تماشا خواهد رفت.

**** شبکه افق

ویژه‌برنامه «تمام‌قد» از شنبه ۱۳ تیر تا جمعه ۱۹ تیر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با محوریت نقش‌آفرینی و کنشگری بانوان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید روی آنتن خواهد رفت و ابعاد مختلف حضور بانوان در این رویداد را به تصویر خواهد کشید.

همچنین برنامه «پرچمدار» از صبح تا ساعت ۲۲، با دعوت از کنشگران، فعالان حوزه انقلاب اسلامی و کارشناسان، ضمن پرداختن به آخرین اخبار و حاشیه‌های مراسم تشییع، به صورت ویژه و در قالب بخش‌های میان‌برنامه‌ای نیز از شبکه افق پخش خواهد شد.

پخش گزارش‌های مردمی و انعکاس دیدگاه‌ها، احساسات و روایت‌های شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید، از دیگر بخش‌های ویژه این شبکه در ایام برگزاری مراسم خواهد بود.

شبکه افق همچنین با استقرار گروه‌های تولیدی و خبری، مراسم تشییع در شهر مقدس قم را در قالب برنامه‌های «پرچمدار» و «تمام‌قد» پوشش خواهد داد.

علاوه بر این، پوشش تصویری مراسم وداع در نجف اشرف و کربلای معلی و همچنین مراسم تشییع در مشهد مقدس، از دیگر بخش‌های ویژه برنامه‌های شبکه افق در این ایام خواهد بود تا مخاطبان بتوانند به صورت لحظه‌ای در جریان ابعاد مختلف این رویداد تاریخی قرار گیرند.

**** شبکه ورزش

شبکه ورزش سیما همزمان با ایام وداع و تشییع رهبر شهید، با تدارک ویژه‌برنامه‌ها، مستندها و ارتباط‌های زنده، به بازخوانی ابعاد مختلف ارتباط و توجه ویژه ایشان به حوزه ورزش و جامعه ورزش کشور می‌پردازد.

در این راستا، مجموعه‌ای از مستندهای مرتبط با دیدارهای رهبر شهید با ورزشکاران و قهرمانان کشور تولید و پخش خواهد شد. همچنین فوتوکلیپ‌هایی با محوریت دیدارها و ملاقات‌های ایشان با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی روی آنتن خواهد رفت.

ویژه‌برنامه «دست اول» نیز با محوریت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، به انعکاس حضور جامعه ورزش در این مراسم و بررسی واکنش‌ها و پیام‌های اهالی ورزش خواهد پرداخت.

شبکه ورزش همچنین مستند «قله افتخار» را با موضوع نگاه ویژه رهبر شهید به رشته کوهنوردی و اهمیت این ورزش پخش می‌کند.

مستند «فرشته» نیز به روایت زندگی قهرمانان و مدال‌آورانی می‌پردازد که مدال‌های خود را به رهبر شهید تقدیم کرده‌اند.

از دیگر تولیدات این شبکه، مستند «حامی» است که با نگاهی به بیانات و دیدگاه‌های رهبر شهید، به تبیین جایگاه و اهمیت ورزش در اندیشه ایشان می‌پردازد.

علاوه بر این، شبکه ورزش در روزهای برگزاری مراسم وداع و تشییع، با استقرار مجریان و خبرنگاران در محل برگزاری مراسم، ارتباط‌های زنده و میدانی متعددی را برای پوشش لحظه‌به‌لحظه این رویداد عظیم روی آنتن خواهد برد.

**** شبکه سلامت

ویژه‌برنامه «طبیب امت» به تهیه‌کنندگی علی صادقی، از ۹ تا ۱۸ تیرماه هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه سلامت خواهد رفت. این برنامه ضمن اطلاع‌رسانی درباره جزئیات مراسم و نحوه برگزاری آن، با پخش گزارش‌های زنده و مستقیم، آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با این مراسم را به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.

برنامه «مثبت سلامت» نیز در ایام وداع و تشییع، با پرداختن به ابعاد مختلف این رویداد، بخش‌هایی ویژه را به بازتاب حضور اقشار مختلف مردم و کادر درمان اختصاص خواهد داد.

همچنین برنامه «باید برخاست» با محوریت تبیین ابعاد مراسم، اطلاع‌رسانی درباره نحوه برگزاری و بررسی جنبه‌های مختلف این رویداد، در جدول پخش شبکه سلامت قرار گرفته است.

شبکه سلامت در این ایام با دعوت از کارشناسان حوزه سلامت، به بررسی ابعاد مختلف خدمات درمانی و بهداشتی در جریان برگزاری مراسم خواهد پرداخت. همچنین ارتباط‌های زنده متعددی با موکب‌های درمانی، نیروهای امدادی، سازمان جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور برقرار خواهد شد تا خدمات ارائه‌شده به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به صورت لحظه‌ای به تصویر کشیده شود.

**** شبکه تهران

بخش میدانی این ویژه‌برنامه در مصلی امام خمینی (ره) و مسیرهای بدرقه اجرا می‌شود و بخش استودیویی نیز میزبان گفت‌وگوهای تخصصی و تحلیلی است. گروه‌های مختلف این شبکه با تقسیم‌بندی زمانی، هر کدام سهمی در روایت این حماسه بزرگ دارند؛ گروه اجتماعی از ساعت ۶ تا ۱۲، گروه فرهنگ و معارف اسلامی از ساعت ۱۳ تا ۱۹ و گروه تهران و شهروندی از ساعت ۲۰ تا ۲۴، با دعوت از کارشناسان، مسئولان و چهره‌های شاخص، ابعاد گوناگون این رویداد تاریخی را پوشش می‌دهند.

برنامه «سلام تهران» از ساعت ۶ بامداد تا ۱۲، با سردبیری کبرا اصل فلاح و تهیه‌کنندگی مشترک آرمین عابدینی و علی رضایی، در دو بخش میدانی و استودیویی روی آنتن می‌رود؛ اجرای بخش میدانی بر عهده بهروز تشکر است که با حضور در مصلی و میان جمعیت، لحظات احساسی وداع را بازتاب می‌دهد و بخش استودیویی نیز با اجرای مرتضی پرنیان، المیرا سماواتی، صدیقه مرادی و فریبا باقری، میزبان یاران و نزدیکان شهید، خانواده معظم ایشان، چهره‌های فرهنگی، هنرمندان، ورزشکاران و کارشناسان مذهبی و سیاسی خواهد بود تا ابعاد شخصیتی، معنوی و اجتماعی این رهبر فقید و وفاق ملی ناشی از حضور حماسی مردم را تبیین کنند.

همچنین خانواده معظم شهدا با حضور خود در این برنامه، پیوند ناگسستنی نسل‌های انقلاب را به نمایش می‌گذارند و هنرمندان تجسمی نیز با خلق پرتره‌هایی از رهبر شهید که به خانواده‌های شهدا تقدیم می‌کنند، چهره ماندگار ایشان را در خاطره‌ها جاودانه می‌سازند؛ ضمن اینکه دکور برنامه که با الهام از پرچم جمهوری اسلامی ایران و گل‌های سه‌رنگ (سرخ، سبز و سفید) طراحی شده، فضایی همبسته و ملی‌گرایانه را تداعی می‌کند. تلاوت زنده قرآن توسط قاریان بین‌المللی، شعرخوانی شاعران آیینی، مرثیه‌سرایی مداحان، پخش آیتم‌هایی از سخنان رهبر شهید، حضور راویان دفاع مقدس و اساتید تاریخ، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است که روایت‌های نابی از زندگی و مبارزات ایشان ارائه می‌دهند.

در بخش «میز خدمت» نیز نمایندگانی از سازمان امداد و نجات هلال‌احمر، سازمان اورژانس کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، به اطلاع‌رسانی تمهیدات ترافیکی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تردد، معابر ویژه برای زائران و مهمانان شهرستانی و همچنین محل‌های اسکان می‌پردازند تا زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در این مراسم فراهم آید.

گروه فرهنگ و معارف اسلامی در برنامه «تا نیایش» به تهیه‌کنندگی سید علیرضا طباطبایی و رضا محمدنیا ویژه‌برنامه‌ای را از روزهای شنبه تا دوشنبه (۱۳ تا ۱۵ تیر)، از ساعت ۱۳ تا ۱۹ روانه آنتن خواهد کرد. اجرای این برنامه را محبوبه عزیزی، مونا اورعی، محدثه صارمی و امیرحسین سپهری بر عهده دارند. گفت‌وگو با شخصیت‌های ملی، مذهبی، علمی و ارتباط با مصلی تهران و پخش مستندهای ویژه این مناسبت در دستور کار این برنامه قرار دارد.

گروه تهران و شهروندی نیز در برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی، با اجرای علی مروی و محمدرضا سلمانی، از روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیر، ویژه‌برنامه‌ای از ساعت ۱۹ تا ۲۴ تدارک دیده است؛ این برنامه ضمن گزارش لحظه‌به‌لحظه از مراسم تشییع، میزبان مدیران شهری، کارشناسان فرهنگی، مدیران سیاسی و چهره‌های هنری و دینی خواهد بود تا ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید در حوزه‌های فرهنگی، استکبارستیزی، اقتصادی و استقلال را بررسی کند.

علاوه بر این، تأمین برنامه‌های شبکه تهران نیز با پخش بیش از ۵۰۰ عنوان نماهنگ، میان‌برنامه و مستند، فضایی غنی و پرمحتوا را برای مخاطبان تدارک دیده است. این آثار در قالب‌های متنوعی چون نماهنگ‌های تأثیرگذار با محوریت سیره و وصیت‌های رهبر شهید، مستندهای ناب از تصاویر آرشیوی و میان‌برنامه‌های ترکیبی تولید شده‌اند و هر یک با نگاهی به ابعاد مختلف شخصیتی و مبارزاتی ایشان، در بازه‌های زمانی مختلف در این ایام پخش خواهد شد.

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