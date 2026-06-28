۲۹ تیرماه برگزاری جشن کتاب سال سینمایی/ خریداری کتابهای برگزیده
آیین اختتامیه نهمین دوره جشن کتاب سال سینمایی ۲۹ تیرماه در خانه سینما برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، آیین اختتامیه نهمین دوره جشن کتاب سال سینمایی به دبیری رامتین شهبازی ۲۹ تیرماه در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار میشود.
در این دوره تعداد ۱۰۰ جلد از کتابهای برگزیده و ۵۰ جلد از کتابهای نامزد شده در جشن کتاب سال سینمای ایران توسط خانه سینما و با مشارکت سازمان سینمایی خریداری خواهد شد.
در نهمین دوره از جایزه کتاب سال سینمایی توسط شورای داوری متشکل از نازنین مفخم، شهاب الدین عادل، شادمهرراستین، مهرزاد دانش، امیررضا نوری پرتو، ۱۴۵ عنوان کتاب به مرحله نهایی راه یافتند.
دراین آیین فرهنگی برترین آثار منتشر شده در حوزه سینما طی چهارسال گذشته در بخشهای تالیف، ترجمه و فنی مورد تقدیر قرار میگیرند.