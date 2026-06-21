«ایستاده در غبار» به ایستگاه مترو تئاتر شهر رسید/ روایت تصویری جنایات جنگی علیه میراث تاریخی ایران در قلب پایتخت
نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با محوریت بازنمایی آسیبها و خسارات وارده به بناها و آثار تاریخی ایران در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان، با هدف آگاهیبخشی عمومی و تبیین ابعاد خسارات واردشده به میراثفرهنگی کشور، در ایستگاه مترو تئاتر شهر واقع در چهارراه ولیعصر(عج) تهران افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در ادامه برگزاری سلسله نمایشگاههای «ایستاده در غبار» که با هدف روایت تصویری خسارات و آسیبهای واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی ایران در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان برگزار میشود، تازهترین دوره این نمایشگاه امروز در ایستگاه مترو تئاتر شهر، واقع در چهارراه ولیعصر(عج) تهران، گشایش یافت.
این نمایشگاه به همت معاونت فرهنگی ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با همکاری معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران و در چارچوب برنامههای آگاهیبخش و تبیینی این وزارتخانه برگزار شده است.
در نمایشگاه «ایستاده در غبار»، مجموعهای از تصاویر مستند و اسناد تصویری مربوط به آسیبها و خسارات وارده به شماری از بناها، محوطهها و آثار تاریخی کشور در جریان تجاوزات صورتگرفته به نمایش درآمده است؛ تصاویری که تلاش دارد ضمن ثبت و روایت بخشی از این رخدادها، افکار عمومی را نسبت به اهمیت صیانت از میراثفرهنگی و پیامدهای مخرب جنگ بر سرمایههای تمدنی ملتها آگاه سازد.
انتخاب فضای عمومی و پرمخاطب مترو تئاتر شهر بهعنوان محل برگزاری این نمایشگاه نیز با هدف افزایش دسترسی شهروندان، توسعه دامنه آگاهی عمومی و تقویت حساسیت اجتماعی نسبت به حفاظت از میراثفرهنگی کشور صورت گرفته است.
نمایشگاه «ایستاده در غبار» در قالب سلسله برنامههای فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در دیگر نقاط پرتردد شهری نیز برگزار خواهد شد.