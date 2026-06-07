به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، سیدمصطفی موسوی اعلام کرد: پیش از اعمال محدودیت سازمان هواپیمایی کشوری در پروازهای فرودگاه های اهواز و آبادان حدود ۱۶ پرواز داخلی این فرودگاه ها روزانه حدود ۵ هزار مسافر را در مسیر مشهد و تهران جابه جا می کردند که اکنون با اقدام یکجانبه این سازمان، تعداد پروازهای اهواز و آبادان به مشهد از ۱۰ پرواز رفت و برگشت به نصف رسیده و ۴ پرواز روزانه به تهران نیز کنسل شده و در برخی روزها اصلا پرواز وجود ندارد.

موسوی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری پس از جنگ رمضان ساعات پرواز در فرودگاه های غرب و جنوب غرب کشور را از ۶ صبح تا ۶ عصر اعلام کرد که شرایط مساعدی برای پروازها ایجاد شد، اما در هفته های اخیر با ایجاد محدودیت در ساعات پروازی منجر به ایجاد نارضایتی مردمی و بخش خصوصی و اتباع خارجی در خوزستان و ایجاد مشکل در تردد روزانه مردم خوزستان به مشهد و تهران شد.

رییس اتاق بازرگانی خرمشهر اعلام کرد: پس از اقدام سازمان هواپیمایی کشوری بلیت پرواز آبادان و اهواز به مشهد در هفته نخست خردادماه از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون تومان افزایش یافت و به دلیل نبود نظارت کافی بر قیمت بلیت از ۱۶ ایرلاین فعال در این مسیرها تنها چند ایرلاین فعال ماندند و آن ها نیز نرخ بلیت را افزایش دادند که این اقدام منجر به اعتراض مردم و گردشگران خارجی و مدیران صنایع که نیساز مبرم به ترددهای هوایی دارند شده است.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: تنها مسیر ارزآوری کشور با توجه به افزایش حجم ورودی عراقی ها به ایران فرودگاه‌های آبادان و اهواز هستند که با اقدام اخیر سازمان هواپیمایی در ایجاد محدودیت های پروازی برای خوزستان از تعداد هواپیماهای فعال کاسته شد و با افزایش تقاضای پرواز قیمت بلیت افزایش ۷ میلیون تومانی داشت.

او افزود: سقف بلیت پرواز در مسیرهای آبادان و اهواز به به مشهد و تهران ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با رفتار سازمان هواپیمایی کشوری منجر به استفاده برخی ایرلاین های خاص شد از ۱۶ ایرلاین فعال در فرودگاه های اهواز و آبادان شد و قیمت بلیت اهواز و آبادان به مشهد به ۱۸ میلیون تومان در هفته اخر اردیبهشت تا اوایل خرداد و هفته های منتهی به تعطیلات و اعیاد مذهبی رسید .

موسوی گفت: علاوه بر اعتراض گردشگران ورودی از عراق به افزایش قیمت بلیت ها، شهروندان داخل کشور نیز برای ترددهای هوایی خود دچار مشکل شدند و فشار زیادی به آن ها به دلیل هزینه تورمی تحمیل شده وارد شد.

موسوی با اعلام این که سازمان هواپیمایی کشوری باید به هر شکل ممکن محدودیت های پروازی خوزستان را لغو و ساعات پروازی را به همان ساعات تعیین شده در روزهای پس از جنگ بازگرداند تا همه ایرلاین‌های خصوصی و دولتی بصورت عادلانه امکان رقابت و سودآوری داشته باشند و نرخ بلیت به قیمت قبل بازگردد، تاکید کرد: مشخص نیست پشت تصمیم سازمان هواپیمایی چه بوده اما نتیجه آن هرچه هست به زیان مردم و گردشگری ورودی تمام شده و منجر به کاهش پروازها از جنوب غرب کشور به مشهد و تهران و رقابت سالم برای شرکت های هواپیمایی را از بین برده است.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری برای محدود کردن پروازها در خوزستان به زیان صنعت به ویژه صنایع مادر کشور است، افزود: با این اقدام رفت و آمد مدیران صنعتی نیز دچار مشکل شده و بنابراین از سازمان هواپیمایی می خواهیم محدودیت ناوگان پروازی به فرودگاه های خوزستان را بردارد و همان شیوه روزهای پس از جنگ را برای تردد در یک ساعت خاص برای همه میسرها اعمال کند تا به کاهش هزینه پرواز برای مردم و کاهش اعتراض مسافران منجر شود.

او گفت: پیش از تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری روزانه پروازهای اهواز و آبادان فقط به مشهد ۱۰ پرواز رفت و برگشت بود و ۴ پرواز روزانه نیز به تهران انجام می شد که اکنون با ایجاد محدودیت ناوبری، تعداد پروازها به مشهد و بالعکس نصف شده و پروازهای تهران نیز به روزانه یک پرواز رسیده و برخی روزها نیز اصلا هیچ پروازی به مقصد تهران وجود ندارد.

موسوی اعلام کرد: پروازهای آبادان و اهواز به شیراز و اصفهان هم بطور کامل کنسل شده و پرواز از فرودگاه های آبادان و اهواز به رشت و تبریز هم با چالش جدی مواجه شده اند.

او افزود: حجم پروازی خوزستان به مقاصد پروازی اکنون به یک پنجم کاهش یافته که باعث مشکلات بسیاری برای مسافران و گردشگران ورودی شده است.

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