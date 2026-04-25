دیوید معلوف درگذشت

به گزارش ایلنا، دیوید معلوف، نویسنده سرشناس استرالیایی و خالق رمان‌های تحسین‌شده‌ای چون «خاطره بابل» (نامزد جایزه بوکر) و «باج»، در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

انتشارات پنگوئن رندوم هاوس استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیوید معلوف، نویسنده تحسین‌شده استرالیایی و خالق آثاری از جمله «باج»، «یک زندگی خیالی» و «خاطره بابل» که نامزد جایزه بوکر بود، در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

در بیانیه ناشر این نویسنده آمده است: «ما عمیقا متاثریم که اعلام کنیم دیوید معلوف، نویسنده و شاعر، از دنیا رفته است. او در حوزه‌های ادبیات داستانی، غیرداستانی، شعر، لیبرتو (اپرانامه) و نمایشنامه نوشت و تاثیری قابل توجه و مستمر بر ادبیات استرالیا گذاشت.»

این نویسنده جوایز متعددی برای آثارش از جمله جایزه مایلز فرانکلین، جایزه نویسندگان کشورهای مشترک‌المنافع، جایزه فمینای ترجمه، جایزه ادبی دوبلین و جایزه ادبی استرالیا-آسیا را از آن خود کرد.

معلوف در سال ۱۹۳۴ در بریزبن، از پدری لبنانی-استرالیایی و مادری انگلیسی‌ الاصل با تبار پرتغالی به دنیا آمد. او از سنین پایین به کتابخوانی مشتاق بود و از ۱۰ سالگی مجموعه آثار شکسپیر را خواند.

به گزارش گاردین، معلوف نوشتن را با شعر آغاز کرد و اولین اثر او در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. او همچنین به عنوان نویسنده‌ای بااستعداد در داستان‌های کوتاه شناخته می‌شد و پنج مجموعه را طی سه دهه منتشر کرد.

اولین رمان این نویسنده، «جانو» در سال ۱۹۷۵، نیمه‌ خودزندگینامه‌ای بود و جوانی را دنبال می‌کرد که در طول جنگ جهانی دوم در بریزبن بزرگ می‌شود.

کتاب «خاطره بابل» در سال ۱۹۹۳ نام او را در ادبیات مطرح کرد؛ داستان یک بازمانده جوان از کشتی غرق‌شده که توسط مردم بومی نجات یافته و بزرگ می‌شود و در فهرست نهایی جایزه بوکر قرار گرفت. این کتاب همچنین برنده جایزه نویسندگان کشورهای مشترک‌المنافع و اولین جایزه ادبی بین‌المللی دوبلین شد.

بخش زیادی از نوشته‌های معلوف بر روی گذشته متمرکز بود و به دوران کودکی خودش، اسطوره‌های بزرگ و استعمار استرالیا می‌پرداخت.

آخرین رمان دیوید معلوف با عنوان «باج» در سال ۲۰۰۹ و پس از ۱۳ سال فاصله بین رمان‌ها منتشر شد. این کتاب که بازگویی درخواست پریام از آشیل برای بازگرداندن پیکر پسرش هکتور در ایلیاد است، در سراسر جهان تحسین شد و در فهرست نهایی جایزه ادبی بین‌المللی دوبلین قرار گرفت. آخرین کتاب منتشرشده معلوف، مجموعه‌ای از اشعار به نام «یک کتاب باز» (۲۰۱۸) بود.

انتهای پیام/