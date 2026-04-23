مراسم چهلمین روز درگذشت حمید هیراد برگزار شد/هنرمندان یادش را گرامی داشتند
چهلمین روز درگذشت حمید هیراد با حضور خانواده و طرفداران وی در بر سر مزار این هنرمند واقع در بهشت زهرا(س) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم چهلمین روز درگذشت حمید هیراد خواننده پاپ امروز، پنجشنبه سوم اردیبهشتماه بر سر مزار این هنرمند برگزار شد.
مصطفی راغب، محمد علیزاده، شهرام شکوهی، محسن ابراهیم زاده، عبدالجبار کاکایی، هومن حاج عبداللهی، میثم اکبری، حامد حسین زادگان در این مراسم خانواده زندهیاد هیراد را همراهی کردند.
زندهیاد حمید هیراد در نخستین ساعات پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ بعد از تحمل چندسال بیماری در تهران درگذشت و بک روز بعد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.