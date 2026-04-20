خون پاک رهبر شهید، نهال انقلاب و جبهه مقاوت را آبیاری کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مراسم که در قالب یک نشست علمی با عنوان «حمله به ایران، شهادت رهبر و مقاومت مسلمانان» برگزار شد، تعدادی از اساتید دانشگاه و علمای اهل سنت پیرو طریقت صوفیه چشتیه حضور یافته بودند.

سیدرضا میرمحمدی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش گفت: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را باید در چارچوب کلان جنگ «حق و باطل» و «اسلام و کفر» ارزیابی کرد. اگر به طرف‌های جنگ در میدان نگاه کنیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها در یک سو و ایران به همراه جبهه مقاومت اسلامی غرب آسیا شامل عراق، لبنان و یمن در سوی دیگر هستند، این تعریف کلی معنی درست خود را بوضوح نشان می‌دهد.

