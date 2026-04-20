رایزن فرهنگی کشورمان در داکا:
خون پاک رهبر شهید، نهال انقلاب و جبهه مقاوت را آبیاری کرد
درگاه شریف محمدیه لالکوتی داکا (از درگاههای پیروان طریقت صوفی چشتیه)، مراسم یادبودی برای شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در محل کتابخانه این درگاه برگزار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مراسم که در قالب یک نشست علمی با عنوان «حمله به ایران، شهادت رهبر و مقاومت مسلمانان» برگزار شد، تعدادی از اساتید دانشگاه و علمای اهل سنت پیرو طریقت صوفیه چشتیه حضور یافته بودند.
سیدرضا میرمحمدی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش گفت: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را باید در چارچوب کلان جنگ «حق و باطل» و «اسلام و کفر» ارزیابی کرد. اگر به طرفهای جنگ در میدان نگاه کنیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها در یک سو و ایران به همراه جبهه مقاومت اسلامی غرب آسیا شامل عراق، لبنان و یمن در سوی دیگر هستند، این تعریف کلی معنی درست خود را بوضوح نشان میدهد.