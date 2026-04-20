تبیین ابعاد شخصیتی امام خامنهای در بغداد
در نشستی برخط که به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، نقش بیبدیل و الگویی امام خامنهای در هدایت کلان راهبردی، فرماندهی معنوی در عرصههای دفاعی و نظامی و تجلی کمنظیر فضائل اخلاقی و سیره انسانی در تراز حکمرانی اسلامی، مورد تبیین قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای تبیین و بازخوانی مستمر میراث ماندگار مجاهدتهای فکری و میدانی «شهید امت حضرت امام خامنهای (قدس)» و انتقال تجربیات رهبری ایشان به نسلهای نخبگانی جهان اسلام، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، سلسله نشستهای تخصصی و هفتگی خود را با محوریت بررسی ابعاد وجودی این شخصیت والامقام آغاز کرده است.
در همین چارچوب، نشست نخبگانی ویژهای تحت عنوان «نهج القائد الشهید؛ دراسة توثیقیة فی الأبعاد السیاسیة والعسکریة والإنسانیة» برگزار شد. این نشست با رویکردی پژوهشی و تمرکز بر «مستندسازی تاریخی»، به واکاوی دقیق و همهجانبه منظومه فکری رهبر شهید پرداخت.