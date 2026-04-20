بسیج بینالمللی برای حفاظت از میراث فرهنگی؛
اعلام آمادگی ایکوم جهانی برای کمک به موزههای ایران
رئیس ایکوم جهانی (شورای بینالمللی موزهها) در پاسخ به درخواست ایکوم ایران، آمادگی این نهاد بین المللی را برای کمک به موزهها و آثار تاریخی تخریب شده در جنگ ۴۰ روزه اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایکوم ایران، آنتونیو رودریگز، رئیس ایکوم (شورای بینالمللی موزهها) به نامه منیر خلقی، رئیس ایکوم ایران مبتنی بر درخواست حمایت فوری و اقدامات حفاظتی برای موزهها و میراث فرهنگی ایران پاسخ داد و بر حمایت همه جانبه ایکوم جهانی از موزههای ایران که در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند، تاکید کرد.
وی با اشاره به میزان خسارت و تخریب میراث فرهنگی ایران که مورد تایید دبیرخانه ایکوم سازمانهای بینالمللی نظیر یونسکو قرار گرفته است، گفت: ایکوم میتواند در صورت نیاز، مشاورههای تخصصی بینالمللی را با حضور کارشناسان حفاظت، مرمت، امنیت موزه و مدیریت بحران میراث تسهیل کند. برقراری ارتباط سریع با متخصصان کمیتههای بینالمللی ایکوم در حوزههای مستندنگاری، حفاظت و سایر کمیتههای مرتبط و همچنین کارشناسان سازمانهایی نظیر «ایکروم» (ICCROM) کاملاً امکانپذیر است.
رودریگز با تقدیر از اقدام نصب نشان حفاظتی سپر آبی در موزهها و اماکن تاریخی ایران، گفت: تصاویر نصب نشانهای سپر آبی روی بناهای تاریخی ایران بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشاندهنده مشارکت متخصصان فرهنگی ایران و استفاده مؤثر از ابزارهای موجود در بستر درگیریهای مسلحانه است.
رئیس ایکوم جهانی همچنین درباره لزوم تهیه فهرست قرمز توسط موزه داران نیز گفت: گرچه فهرست قرمز ابزاری است که منحصراً به مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی اختصاص دارند اما تا به این لحظه در ایران، پایشها نشاندهنده شواهد بسیاری از تهدیدات مبنی بر خسارت و تخریب میراث فرهنگی است. بنابراین، ما متقاعد شدهایم که در این مرحله و با توجه به تهدیداتی که وجود دارد، اولین و مهمترین گام این است که اطمینان حاصل شود فهرستبندیهای موزهها بهروز، دقیق و شامل حداکثر مستندات تصویری ممکن از اشیاء موجود در مجموعهها هستند.
رودریگز یادآور شد: این فهرستها، شامل تمامی مستندات، باید در چندین مکان مختلف پشتیبانگیری (بکآپ) شوند تا امنیت آنها تضمین شود. چنین فهرستهایی در صورت مفقود شدن یا بازیابی اشیاء، جهت اثبات مالکیت موزه، اهمیت بسیار حیاتی خواهند داشت.
وی پیشنهاد داد که فهرستی از آثار میراث فرهنگی که دارای ارزش جهانی برجستهای هستند جهت شناسایی بیشتر به یونسکو ارائه شود. او گفت: چنین کاری چند هفته پیش توسط لبنان صورت گرفت و این کشور درخواست حفاظت ویژه برای ۳۹ سایت تاریخی خود را ارائه کرد که مورد موافقت یونسکو قرار گرفت. ایکوم در آن جلسه حضور داشت و از این ابتکار حمایت کرد.
رئیس ایکوم جهانی همچنین درباره فعالسازی ظرفیتهای بینالمللی در زمینه تأمین مالی، با تاکید بر اینکه که سازوکارهای موجود مانند «صندوق اضطراری میراث یونسکو» (UNESCO HEF) و منابع «ائتلاف بینالمللی برای حفاظت از میراث در مناطق درگیر (ALIPH) وجود دارد، گفت: ایکوم شریک نزدیک هر دوی این سازمانهاست، از این رو میتواند هرگونه درخواست از سوی ایکوم ایران و موزههای ایرانی که نیازهای فوری نیازمند بودجه را شناسایی کردهاند، تسهیل کند.
رودریگز با بیان اینکه تمام اعضای ایکوم همبستگی خود را اعلام کرده و خواستار بسیج بینالمللی برای حفاظت از میراث فرهنگی هستند، گفت: مشتاقانه منتظر ادامه همکاریها و شناسایی راههای مناسبی هستیم که ایکوم از طریق آنها بتواند از تلاشهای جاری و آتی برای صیانت از میراث فرهنگی در ایران حمایت کند.